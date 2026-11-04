Hà Nội: Xác minh, xử lý vi phạm tại khu đất 'vàng' rộng hơn 20.000 m2

Trên địa bàn xã Thiên Lộc Tp. Hà Nội thời gian qua các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về đất đai, TTXD, TTĐT, môi trường và PCCC. Tuy nhiên theo một số cán bộ xã công tác rà soát địa bàn, kiểm tra và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm vẫn diễn ra quyết liệt.

Mới đây thông tin với Người Đưa Tin liên quan đến công tác quản lý của phòng Hạ tầng Nông nghiệp và Môi trường xã Thiên Lộc, đơn vị này cho biết qua kiểm tra nhận thấy khu đất CC-01 theo quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở thí điểm phục vụ công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh (CCKV1 theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kim Chung) nay là thôn Bầu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. Khu đất trên đã được UBND xã Kim Chung (cũ) hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, quây tôn xung quanh nhưng chưa triển khai dự án.

Khu đất CC-01.

Trong thời gian gần đây Tổ Quản lý đất đai TTXD của phòng Hạ tầng Nông nghiệp và Môi trường qua kiểm tra phát hiện một số cá nhân có hiện tượng dỡ bỏ phần lán tôn bên ngoài để dựng hàng quán và bên trong có tập kết xe tải, máy móc tại khu vực này.

Nhà hàng quán ăn mới khai trường rộng hàng trăm mét tại khu đất do UBND xã Thiên Lộc quản lý.

Một bãi xe nằm giữa khu dân cư và cạnh các trường học tiềm ẩn nguy cơ mất ATTT và PCCC.

Để đảm bảo công tác quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật, phòng Hạ tầng Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư – hạ tầng xã Thiên Lộc kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý những cá nhân đang tự ý sử dụng trái phép mặt bằng khu vực đất trên để kinh doanh, tập kết không đúng quy định của pháp luật về sử dụng đất đai.

Tại thời điểm ghi nhận cùng cán bộ xã Thiên Lộc, phương tiện lớn, cồng kềnh vẫn ra vào chắn hết lối đi của người tham gia giao thông.

Phòng Hạ tầng Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thiên Lộc được biết và có biện pháp quản lý, xử lý các cá nhân đang có hành vi, vi phạm về đất đai - TTXD.

Rác thải tập kết và đốt một cách bừa bãi ngay trong khu đất CC-01.

Có mặt tại buổi kiểm tra của cán bộ phòng Hạ tầng Nông nghiệp và Môi trường xã Thiên Lộc tại khu đất trên, phóng viên còn nhận thấy phía trong khu đất nhiều công trình được dựng lên bằng container kiên cố, bên cạnh đó là nhiều loại rác thải được bày bừa. Đáng nói người sinh hoạt trong khu đất này còn tiến hành đốt rác thải công khai giữa khu dân cư thay vì tập kết về các điểm thu gom rác theo quy định.

Sau một thời gian "phía ngoài quân tôn phía trong xây dựng" đến nay một số vị trí khu đất CC-01 đã thành các công trình kiên cố và được lợp mái tôn bên ngoài đổ bê tông.

Trao đổi thêm về công tác quản lý tại khu đất nêu trên, một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thiên Lộc cho biết trước đây khu đất bỏ hoang nên phát sinh nhiều vấn đề về quản lý. Trước thông tin khu đất trên bị "xẻ thịt" cho thuê với giá hàng trăm triệu đồng vị cán bộ Ban cho biết khu đất trên hiện đang cho "mượn tạm", đồng thời sẽ kiểm tra lại nội dung trên với quan điểm là không để xảy ra vi phạm...

Liên quan đến công tác xử lý vi phạm về đất đai TTXD trên địa bàn xã Thiên Lộc, thông tin từ UBND xã, trong thời gian qua địa phương đã thực hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm về đất đai, TTXD. Việc thực hiện đảm bảo các bước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở UBND xã Thiên Lộc Tp.Hà Nội.

Cụ thể tại xứ đồng Khu Đống, thôn Sáp Mai. Địa phương đã ban hành 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có hành vi vi phạm đất đai tại khu vực xứ đồng Khu Đống.

UBND xã Thiên Lộc tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với các công trình vi phạm pháp luật về đất đai tại xứ đồng Khu Đống, thôn Sáp Mai.(Ảnh: UBND xã Thiên Lộc)

Tại khu Trên 1, khu Trên 2 và khu Ao Úi, thôn Đại Độ, UBND xã Thiên Lộc đã tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đất đai.

Trường hợp vi phạm đất đai tại khu Trên 1, khu Trên 2 và khu Ao Úi, thôn Đại Độ được UBND xã Thiên Lộc xử lý nghiêm. (Ảnh: UBND xã Thiên Lộc)

Theo UBND xã Thiên Lộc việc tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đất đai được UBND xã Thiên Lộc triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân với kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành.

Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, giữ vững kỷ cương, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn.