Hà Nội: Xác minh vụ việc học sinh có hành vi bạo lực với cô giáo

Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh nam sinh lên bục giảng, có hành vi bạo lực với cô giáo khi cô đang giảng bài, được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Sáng 21-10, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc.

Trong ngày 21-10, ông Nguyễn Văn Hiền sẽ trực tiếp đến thăm hỏi cô giáo, đồng thời làm việc với nhà trường để nắm tình hình và phối hợp giải quyết sự việc.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngay sau khi sự việc xảy ra, Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi đã làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo Sở về vụ việc.

Hiện sức khỏe và tinh thần của cô giáo đã ổn định, đang nghỉ ngơi tại nhà. Các nội dung liên quan đến vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh.