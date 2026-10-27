Hà Nội: Xác minh, tìm kiếm những người bị lừa bởi 'thần y' giả

Ngày 27/10, Công an TP Hà Nội cho biết, đầu tháng 7/2026, Công an xã Thư Lâm (Hà Nội) tiếp nhận 7 đơn tố giác tội phạm của công dân liên quan đến bà Lê Thị An (SN 1970, trú tại thôn Hà Khê, xã Thư Lâm, TP Hà Nội).

Theo nội dung tố giác, bà An đã khám, chữa bệnh cho 7 người bằng hình thức bán thuốc Đông y gia truyền, giới thiệu có khả năng chữa khỏi các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ, bệnh lý xương khớp. Tổng số tiền 7 người đã giao cho bà An là 106,8 triệu đồng.

“Thần y” giả Lê Thị An bị khởi tố.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Lâm đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thị An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Thư Lâm thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị thiệt hại trong vụ việc liên hệ Công an xã Thư Lâm, địa chỉ số 75 đường Thư Lâm, thôn Mạnh Tân, xã Thư Lâm, Hà Nội; hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Cường, Điều tra viên, số điện thoại 096 387 9119 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

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