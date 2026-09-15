Hà Nội: Xác minh phản ánh thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn

Phụ huynh phản ánh thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn. Ảnh: PHCC

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa có ý kiến chỉ đạo về thông tin phản ánh thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa).

UBND thành phố Hà Nội giao UBND phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo Tiền Phong điện tử phản ánh trong bài viết ngày 14-9 với tiêu đề “Hà Nội: Phụ huynh phát hiện gà, tôm bốc mùi được đưa đến trường để chế biến cho học sinh”. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, phường có trách nhiệm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nội dung báo phản ánh tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú và phát hiện một số thực phẩm, trong đó có thịt gà và tôm, có dấu hiệu bất thường; đồng thời phản ánh một số vấn đề liên quan đến điều kiện sơ chế, chế biến và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước đó, theo phản ánh từ báo chí, ngày 11-9, trong quá trình tiếp nhận thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, đại diện nhà trường cùng phụ huynh tham gia giám sát đã kiểm tra thực phẩm theo các tiêu chí cảm quan như màu sắc, trạng thái, mùi. Qua kiểm tra, một số thực phẩm, trong đó có tôm và thịt gà được nhận định có dấu hiệu chưa bảo đảm yêu cầu về cảm quan. Nhà trường và phụ huynh không tiếp nhận, trả thực phẩm lại cho đơn vị cung cấp.

Ngày 13-9, UBND phường Yên Nghĩa tổ chức hội nghị giải quyết phản ánh của Ban thường trực cha mẹ học sinh về việc cung cấp thực phẩm tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn.

UBND phường cũng thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất bếp ăn tại phân hiệu 1 Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn. Nếu đủ điều kiện, phường triển khai việc nấu ăn tại điểm trường.

Ban Giám hiệu nhà trường được giao tăng cường quản lý, giám sát chất lượng suất ăn bán trú, từ nguồn gốc thực phẩm đến quy trình chế biến, chia suất ăn. Nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh cùng giám sát; khi có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm phải dừng sử dụng và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đối với đơn vị cung cấp suất ăn, UBND phường yêu cầu thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp đồng đã ký; chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, định lượng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với toàn bộ suất ăn cung cấp cho học sinh.