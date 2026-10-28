Hà Nội xác minh phản ánh thực phẩm bán trú có nguồn gốc từ nước ngoài

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức, Hà Nội) về chất lượng, nguồn gốc thực phẩm nấu ăn bán trú của đơn vị cung cấp suất ăn, chiều 28/10, UBND xã Hoài Đức đã có báo cáo bằng văn bản gửi lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin về sự việc trên.

Thực hiện công tác giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến thực phẩm định kỳ của phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức – phân hiệu Di Trạch, khoảng 20 phụ huynh đại diện các lớp của trường đến trụ sở và khu vực bếp nấu của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương có địa chỉ tại thôn Nội, xã Hoài Đức (gọi tắt là Công ty Mai Phương) để giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn cho học sinh trên địa bàn xã từ 4h ngày 27/10.

Đến khoảng 7h cùng ngày, một số phụ huynh phát hiện có một kho hàng khoảng 60m2, xây tường gạch, mái lợp tôn, không có biển hiệu được khóa kín, nằm phía sau Công ty cách khoảng 50m và phía ngoài xuất hiện một số thùng carton in tiếng nước ngoài và có tem tiếng Việt với nội dung: Má đùi gà đông lạnh, nhập khẩu và phân phối bởi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Tân Đại Phát (địa chỉ: số nhà 19, Lô 9, Trung tâm thương mại Ghẽ, xã Mao Điền, TP Hải Phòng, Việt Nam) và một số hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

Một số phụ huynh chờ kiểm tra chất lượng thực phẩm bán trú cho con. Ảnh: Tào Nga/Dân Việt.

Trong biên bản kiểm tra chiều 27/10 do đoàn kiểm tra của UBND xã Hoài Đức, khu vực sản xuất có tổng diện tích khoảng 550m2 gồm 2 tầng, bố trí các khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia suất và vận chuyển thành phẩm. Qua rà soát hồ sơ do Công ty Mai Phương cung cấp, chưa ghi nhận hồ sơ đối với thịt trâu Ấn Độ như phản ánh.

Đối với sản phẩm thịt gà đông lạnh, Công ty Mai Phương đã xuất trình hóa đơn số 00000221 ngày 26/10/2026 của Công ty TNHH thực phẩm A80 Thăng Long (CT Tân Đại Phát là đơn vị thứ cấp của CT A80 Thăng Long) gồm 105kg má đùi gà đông lạnh, 75kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25kg bắp bò Argentina.

Các sản phẩm nêu trên, Công ty Mai Phương giải trình là để cung cấp cho kênh khách hàng lẻ của đơn vị. Công ty cung cấp hóa đơn bán hàng số 00000158 và 00000159 ngày 27/10/2026. Những thực phẩm trên không dùng để chế biến suất ăn học sinh cho trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) nói riêng và các trường trên địa bàn xã Hoài Đức nói chung.

Sáng 28/10, UBND xã Hoài Đức đã chỉ đạo phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế xã xác minh kho hàng phía sau Công ty Mai Phương. Ghi nhận thực tế, kho chứa hàng có diện tích khoảng 80m2 gồm 1 tầng và 1 gác xép.

﻿

Bao bì ghi chữ nước ngoài khiến phụ huynh khó hiểu. Ảnh: Tào Nga/Dân Việt.

Kết quả tại khu vực tầng 1 có 3 tủ đông có chứa thực phẩm (thịt gà tươi - 15kg, cá rô phi phi-lê - 8kg, thịt lợn - 34kg, xúc xích CP - 10kg, ngô tách hạt - 8kg, chả mực - 8,5kg), 1 xe đẩy, 2 bếp ga đôi công nghiệp, 1 máy giặt và một số thực phẩm bao gói, bánh bông lan Kinh Đô, sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM, sữa chua ăn Vinamilk có đường, sữa chua uống men sống Vinamilk Proby, dầu thực vật Orchird, bột sư tử, bột năng, bột chiên giòn...

"Việc ghi nhận hiện trạng nhằm phục vụ công tác tổng hợp thông tin, xác minh nội dung phản ánh; không đồng nghĩa với việc kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản hoặc việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở khi chưa có đủ căn cứ xác định. Qua làm việc, đại diện kho hàng cho biết kho sử dụng vào mục đích nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ nhu cầu của gia đình", báo cáo của UBND xã Hoài Đức nêu rõ.

Về thực đơn 3 ngày gần nhất của trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) ghi nhận không sử dụng thịt bò. Đối với thực đơn ngày 27/10 ban đầu là món má đùi gà chiên muối, sau khi phụ huynh có ý kiến, Công ty đã đổi sang thịt lợn chiên vừng. Công ty cũng xuất trình đầy đủ hóa đơn nhập hàng theo từng ngày, khớp loại thực phẩm và số lượng thực phẩm.

UBND xã Hoài Đức giao Công an xã tiếp tục xác minh quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê giữa các cá nhân và mối liên hệ thực tế với Công ty Mai Phương và làm việc với các bên liên quan. Phối hợp tổ chức kiểm tra, ghi nhận phần gác xép đang khóa, thu thập tài liệu về việc đưa hàng vào, xuất hàng ra và sử dụng kho. Phối hợp với cơ quan chuyên môn xác minh nguồn gốc các bao bì, thùng chứa thực phẩm, hàng hóa tại khu vực được phản ánh; đối chiếu thông tin về việc nhập, bảo quản, vận chuyển, sử dụng thực phẩm. Bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực cơ sở và trường học; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp cần thiết phải báo cáo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.