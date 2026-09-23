Hà Nội xác minh bữa ăn bán trú của học sinh có 'tóp mỡ'

Những giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin và hình ảnh được cho là suất ăn bán trú trưa 23/9 của học sinh tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, xã Quảng Bị (Hà Nội) có cả tóp mỡ và trình bày có phần sơ sài, chưa tương xứng với mức tiền 40.000 đồng/ngày/học sinh.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã giao cho các phòng chức năng tổ chức vào cuộc xác minh sự việc; đồng thời yêu cầu địa phương xã Quảng Bị và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quảng Bị 1 có báo cáo bằng văn bản về phản ánh của phụ huynh về suất ăn bán trú ngày 23/9.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Lê Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1 cho biết, những hình ảnh mà một số người dân đưa lên mạng xã hội là được ghi tại trường.

Tuy nhiên, thông tin cho rằng "học sinh phải ăn bán trú với tóp mỡ" là sai sự thật. Nhà trường đang làm việc với đại diện nhà cung cấp, Phòng Văn hóa xã hội, đại diện phụ huynh và Công an xã.

Hình ảnh suất ăn bán trú trưa 23/9 của học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Theo đó, bữa ăn bán trú trưa 23/9 của học sinh có cơm trắng; thịt bò băm hầm khoai tây, cà rốt; giá đỗ xào; thịt lợn nạc chiên vừng; tráng miệng bằng thanh long đỏ. Tuy nhiên, món thịt lợn nạc mông sấn chiên bị già nên có hình dạng như vậy chứ không phải là thực đơn có tóp mỡ. Các món ăn đều đúng với định lượng trong thực đơn.

Đại diện nhà trường cho hay, công tác phối hợp và giám sát an toàn bán trú từ khâu nhập thực phẩm hàng sáng có sự tham gia của phụ huynh học sinh được triển khai chặt chẽ, thường xuyên và có biên bản giao nhận đầy đủ.

Tất cả thực phẩm đều phải đảm bảo độ tươi ngon, thịt lợn là của Meat Deli có nguồn gốc rõ ràng.

Hôm nay, tại điểm trường chính có hơn 900 học sinh ăn bán trú.

Bà Lê Thị Tuyết cũng cho biết, trước những thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng, nhà trường đã đề nghị lực lượng Công an địa phương vào cuộc xác minh để làm rõ. Việc chế biến và trình bày món ăn cũng cần lưu ý để tránh gây hiểu lầm cho phụ huynh.