TS. Nguyễn Hoàng Anh, Tổng thư ký Liên minh Kỷ lục Thế giới, và ông Đào Xuân Tình, Phó Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu, trao bằng xác lập kỷ lục cho ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, và TS. Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam. Ảnh: BTC

Sáng 22/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành của 500 nam sinh viên mặc áo dài truyền thống, được xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài tham gia diễu hành đông nhất.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành và đông đảo hội viên, sinh viên, người yêu áo dài.

Tại khu vực sân khấu chính Tượng đài Cảm Tử cho Tổ quốc quyết sinh, bà Võ Lưu Lan Uyên, Phó Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu đã công bố quyết định của Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu, thành viên Liên minh Kỷ lục Thế giới (WRCA) về việc chính thức xác lập Kỷ lục Người Việt toàn cầu với nội dung: Sự kiện diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội với chủ đề “Áo dài nam - Dòng chảy di sản” có số lượng nam mặc trang phục áo dài cùng tham gia đông nhất trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam là hai đơn vị đồng sở hữu kỷ lục. Bằng xác lập kỷ lục được TS. Nguyễn Hoàng Anh, Tổng thư ký Liên minh Kỷ lục Thế giới và ông Đào Xuân Tình, Phó Chủ tịch Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu trao cho ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, và TS. Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

500 sinh viên mặc áo dài nam tham gia diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, lần đầu tiên được tổ chức với số lượng người mặc áo dài nam nhiều nhất từ trước tới nay. Ảnh: BTC

Sau nghi thức xác lập kỷ lục, 500 sinh viên mặc áo dài nam, theo chủ đề “Áo dài Nam - Dòng chảy Di sản”, đã diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, lần đầu tiên được tổ chức với số lượng người mặc áo dài nam nhiều nhất từ trước tới nay, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là tà áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại. Hoạt động cũng góp phần lan tỏa phong trào mặc áo dài đến nam giới ở mọi tầng lớp - cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, sinh viên, học sinh, nhân dân trong các lễ hội, ngày lễ lớn và sự kiện văn hóa, qua đó quảng bá tình yêu áo dài Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản”, sáng 22/11 đã quy tụ hơn 2.000 người tham gia đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Bách Hoa Bộ Hành, đại diện các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thái Nguyên và các tổ chức, câu lạc bộ, đơn vị, hội viên, đông đảo người dân yêu áo dài. Đoàn đã diễu hành qua các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm và tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, áo dài không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp văn hóa mà còn là trang phục mang giá trị lịch sử, tinh thần và bản sắc dân tộc. Màn diễu hành của 500 nam sinh viên góp phần lan tỏa giá trị áo dài, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia gìn giữ, phát huy di sản văn hóa truyền thống.

Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 là một trong những hoạt động của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Thủ đô và thúc đẩy kết nối áo dài với các hoạt động du lịch, văn hóa đương đại.