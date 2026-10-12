Hà Nội: Xã Trung Giã kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã Trung Giã được thực hiện trên cơ sở Nghị định của Chính phủ và các quyết định của UBND TP Hà Nội về quản lý, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và đội ngũ cán bộ, công chức.

Trao quyết định nâng cấp Chi bộ Trạm Y tế thành Đảng bộ Trạm Y tế trực thuộc Đảng bộ xã Trung Giã. Ảnh: Hương Ly

Theo đó, UBND xã Trung Giã tổ chức lại 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường.

Về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Đảng ủy viên, tiếp tục giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; các đồng chí Nguyễn Anh Vũ và Nguyễn Văn Quả giữ chức Phó Chánh Văn phòng. Đồng chí Nguyễn Thị Trà Liên, Đảng ủy viên, tiếp tục giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; các đồng chí Nguyễn Trọng Đạt và Phạm Thị Hoài Anh giữ chức Phó Trưởng phòng.

Đồng chí Đàm Khắc Trường, Đảng ủy viên, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng, giữ chức Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp; đồng chí Lê Thu Thủy giữ chức Phó Trưởng phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế, giữ chức Trưởng phòng Kinh tế; đồng chí Trần Thị Thu Hiền giữ chức Phó Trưởng phòng.

Đồng chí Bùi Thị Thúy Ngân, Đảng ủy viên, giữ chức Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Nguyễn Hữu Vương, Duy Thị Trang và Nguyễn Văn Hậu giữ chức Phó Trưởng phòng.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh trao quyết định về công tác cán bộ Văn phòng HĐND và UBND. Ảnh: Hương Ly

Cùng với việc kiện toàn các phòng chuyên môn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trung Giã thống nhất chủ trương điều động, bố trí một số cán bộ tại các cơ quan Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Đồng chí Vũ Đình Nam, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, được điều động đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, được điều động đến cơ quan Đảng ủy xã để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng thống nhất chủ trương kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đối với đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Đồng thời, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đối với ba đồng chí: Lê Văn Việt, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy; Phạm Văn Mạnh, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Bùi Anh Tuấn, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh nhấn mạnh, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn và kiện toàn đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các cán bộ được phân công, điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng khoa học, sâu sát thực tiễn, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.