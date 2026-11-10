Hà Nội: Xã Thư Lâm phấn đấu hoàn thành 54 tiêu chí vào năm 2035

Chiều 9/11, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng về tiến độ xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La đã báo cáo kết quả triển khai, lộ trình thực hiện và những kiến nghị nhằm bảo đảm tiến độ đề án.

Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh Cổng TTĐT Hà Nội

Theo báo cáo, xã Thư Lâm đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo, 9 tổ công tác chuyên đề, đồng thời xây dựng dự thảo đề án trên cơ sở rà soát 54 tiêu chí theo định hướng của Thành phố.

Đáng chú ý, địa phương xác định 3 chương trình hành động trọng tâm gồm: “Chính quyền phục vụ”, “Kinh tế phát triển” và “Nhân dân thụ hưởng”. Đây là những nội dung xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân.

Theo kết quả tự đánh giá đến ngày 4/11/2026, xã Thư Lâm có 12/54 tiêu chí đạt yêu cầu, 8 tiêu chí đã có điểm nhưng chưa đạt và 34 tiêu chí chưa đủ căn cứ xác định điểm. Tổng số điểm tự đánh giá đạt 22,8/100 điểm.

Trên cơ sở rà soát thực trạng, địa phương đã xây dựng lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn. Cụ thể, đến hết năm 2026, xã phấn đấu hoàn thành 14 tiêu chí; năm 2027 đạt 31 tiêu chí và đến năm 2030 hoàn thành 48/54 tiêu chí, tương ứng 84/100 điểm. Giai đoạn 2031–2035, Thư Lâm hướng tới hoàn thành và duy trì toàn bộ 54 tiêu chí.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, xã Thư Lâm kiến nghị Thành phố sớm thống nhất hướng dẫn đối với các tiêu chí còn vướng mắc, đồng thời quan tâm tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, bố trí nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm.

Bên cạnh đó, địa phương đề xuất nghiên cứu cơ chế phù hợp về phân cấp nguồn thu, định mức chi thường xuyên, bổ sung ngân sách có mục tiêu và tăng cường cán bộ chuyên môn hỗ trợ quá trình triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành chủ động hướng dẫn địa phương, cụ thể hóa 54 tiêu chí thành bộ tài liệu thống nhất trong tháng 11/2026, làm rõ phương pháp thực hiện và đánh giá kết quả.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, mô hình thí điểm phải hướng tới những tiêu chí vượt trội, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng phát triển và đời sống người dân.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện đề án để phấn đấu triển khai từ năm 2027.

Với lộ trình và mục tiêu cụ thể, xã Thư Lâm đang từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng mô hình thí điểm, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.