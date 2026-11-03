Hà Nội: Xã Quảng Oai cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án hồ điều hòa

Ủy ban nhân dân xã Quảng Oai (Hà Nội) phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại thôn Tây Đằng giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án cải tạo cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống thoát nước khu vực hồ điều hòa và đường vào Di tích quốc gia đặc biệt Đình Tây Đằng.

Hình ảnh cưỡng chế thu hồi đất tại xã Quảng Oai sáng 3/11.

Diện tích đất bị cưỡng chế thuộc thửa đất số 28, tờ bản đồ số 2, có nguồn gốc là đất nuôi trồng thủy sản do Ủy ban nhân dân xã Quảng Oai quản lý. Trên diện tích này hiện có nhà ở, các công trình xây dựng và cây lâu năm.

Theo Ủy ban nhân dân xã Quảng Oai, trước khi tổ chức cưỡng chế, chính quyền địa phương đã nhiều lần tiến hành tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, đồng thời yêu cầu hộ gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, do hộ gia đình không đồng ý chấp hành nên địa phương đã triển khai các thủ tục cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng lập hàng rào khu vực thực hiện cưỡng chế.

Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Oai, cho biết, việc cưỡng chế được thực hiện căn cứ quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Trong quá trình thực hiện, các lực lượng chức năng đã huy động máy xúc, máy gạt để tiến hành thu dọn các công trình trên đất, bảo đảm yêu cầu giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Quá trình cưỡng chế được tổ chức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan, bảo đảm công khai, khách quan, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các phương án bảo đảm an toàn được triển khai đồng bộ, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực.

Đối với những tài sản không thuộc diện cưỡng chế, lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê, lập biên bản và mời đại diện gia đình đến tiếp nhận. Trường hợp gia đình không tiếp nhận, số tài sản này sẽ được vận chuyển về trụ sở Ủy ban nhân dân xã để bảo quản theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng tham gia giám sát cưỡng chế thu hồi đất.

Cùng với đó, Công an xã được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức phân luồng giao thông và xử lý các hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ. Lực lượng y tế được bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện phục vụ công tác sơ cấp cứu; lực lượng phòng cháy, chữa cháy luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Sau khi hoàn tất công tác cưỡng chế, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công để triển khai dự án theo đúng tiến độ. Thời gian tới, chính quyền xã Quảng Oai sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực đã giải phóng mặt bằng, kịp thời ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, bảo đảm điều kiện để dự án được triển khai theo kế hoạch.