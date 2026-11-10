Hà Nội: Xã, phường xã hội chủ nghĩa phải tạo chuyển biến thực chất

Báo cáo tại hội nghị, hai địa phương cho biết đang tập trung hoàn thiện Đề án, song còn vướng mắc về hướng dẫn 54 tiêu chí, quy hoạch, hạ tầng, cơ chế và nguồn lực.

Tại Phúc Thịnh, xã đã xây dựng dự thảo Đề án và 9 kế hoạch triển khai theo 9 nhóm với 54 tiêu chí. Trong 44 tiêu chí thuộc trách nhiệm hướng dẫn của các sở, ngành, đã có 37 tiêu chí được hướng dẫn; 7 tiêu chí còn lại cần tiếp tục thống nhất phương pháp đánh giá. Xã kiến nghị thành phố bổ sung nhân lực chuyên môn, tăng cường phân cấp, ủy quyền và hỗ trợ nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V. Thành

Tại Thư Lâm, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, 9 tổ công tác chuyên đề và xây dựng Đề án theo 3 chương trình hành động: “Chính quyền phục vụ - Kinh tế phát triển - Nhân dân thụ hưởng”.

Theo kết quả tự đánh giá đến ngày 4/11/2026, Thư Lâm có 12/54 tiêu chí đạt yêu cầu, 8 tiêu chí có điểm nhưng chưa đạt và 34 tiêu chí chưa đủ căn cứ xác định điểm; tổng điểm đạt 22,8/100. Đáng chú ý, 23/54 tiêu chí chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, một số tiêu chí còn thiếu thống nhất về ngưỡng đánh giá, phương pháp chấm điểm và kỳ số liệu. Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 48 tiêu chí, tương ứng 84/100 điểm, và hoàn thành đủ 54 tiêu chí trong giai đoạn 2031-2035.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành chủ động hướng dẫn ngay từ đầu, xác định rõ trách nhiệm đối với từng tiêu chí, thay vì chờ địa phương hoàn thành thống kê mới thẩm định, chấm điểm. Thành phố đặt yêu cầu trong tháng 11 phải cụ thể hóa 54 tiêu chí thành bộ tài liệu hướng dẫn thống nhất; mỗi sở, ngành đồng thời phân công lãnh đạo phụ trách và một đầu mối chuyên môn hỗ trợ hai xã.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá cao tinh thần chủ động của Thư Lâm, Phúc Thịnh, đồng thời nhấn mạnh đây là mô hình mới, không phải sự trở lại của cơ chế bao cấp. Mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo chuyển biến thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và quản trị địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu 54 tiêu chí phải cao hơn mức bình quân chung, tạo sự khác biệt và sức hấp dẫn của mô hình thí điểm. Các sở, ngành không chỉ giao chỉ tiêu mà phải trực tiếp đồng hành, hướng dẫn và cùng địa phương tìm giải pháp thực hiện.

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố nghiên cứu các chính sách nâng cao chất lượng thụ hưởng của học sinh; trong phát triển kinh tế, các xã phải xác định rõ động lực tăng trưởng, khai thác lợi thế về sản xuất, thương mại, dịch vụ và huy động nguồn lực xã hội. Việc xây dựng mô hình cũng phải gắn với quy hoạch, phát triển hạ tầng và cải thiện chất lượng dịch vụ công.

Chủ tịch UBND thành phố giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu tiếp tục theo dõi, chỉ đạo việc triển khai; yêu cầu các sở, ngành phối hợp với hai xã khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn 54 tiêu chí, tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, nguồn lực và tổ chức bộ máy, phấn đấu hoàn thiện Đề án để triển khai từ năm 2027.