Hà Nội: Xã Phúc Sơn nỗ lực vượt khó, phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2029

9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực

Xã Phúc Sơn nằm ở phía Nam Hà Nội, mang đặc trưng của địa hình vùng trũng gắn liền với sông Đáy, hồ Tuy Lai và các dải đồi núi thấp. Địa bàn chưa có các khu công nghiệp hay trung tâm thương mại lớn, kinh tế chủ yếu bám vào nông nghiệp, chăn nuôi và buôn bán nhỏ.

Dù xuất phát điểm còn không ít thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Sơn đang thể hiện quyết tâm cao độ trên lộ trình về đích nông thôn mới (NTM) theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030.

Phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của xã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng lúa và màu vụ mùa đạt gần 1.698ha. Lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản duy trì đà phát triển ổn định với 463ha diện tích nuôi trồng, sản lượng thủy sản ước đạt 2.700 tấn.

Về công nghiệp - xây dựng và giao thông, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp tiếp tục hoạt động ổn định. Dự án nước sạch nông thôn được đẩy nhanh tiến độ với hệ thống ống truyền tải triển khai đến tận các hộ dân, hướng tới mục tiêu 100% người dân được dùng nước sạch.

Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ Nhân Văn tại xã Phúc Sơn, Hà Nội có nhiều sản phẩm mây tre đan thủ công đạt hạng sản phẩm OCOP 3 sao.

Lĩnh vực văn hóa - giáo dục và chuyển đổi số cũng đạt nhiều dấu ấn rõ nét. Địa phương hoàn thành sắp xếp tinh gọn trường học từ 20 trường xuống còn 8 trường. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản đạt 100%, 98% hộ kinh doanh áp dụng thanh toán qua mã QR.

Đặc biệt, xã đã xây dựng được 13 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, đưa lên các sàn thương mại điện tử và tổ chức livestream quảng bá hiệu quả. Công tác an sinh xã hội gặt hái kết quả lớn khi xã chính thức không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,36%.

Phấn đấu hoàn thành 10 tiêu chí Nông thôn mới

Chia sẻ với VTC News, ông Nguyễn Đình Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết, thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, qua rà soát 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu, xã Phúc Sơn hiện có 24 chỉ tiêu đạt chuẩn và 23 chỉ tiêu chưa đạt, cho thấy địa phương có trên 50% các tiêu chí hoàn thành và phát huy tốt.

Ông Nguyễn Đình Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn, Hà Nội.

Về tiêu chí Hệ thống chính trị, hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng: Bộ máy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh; an ninh trật tự được giữ vững; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tiêu chí Giảm nghèo và an sinh xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo bằng 0, hộ cận nghèo ở mức thấp (1,36%); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

Về tiêu chí Hạ tầng - kinh tế xã hội: Hệ thống điện sinh hoạt an toàn đạt trên 99%, hạ tầng thủy lợi chủ động tưới tiêu phần lớn diện tích, sóng internet phủ kín 100% khu dân cư.

Đối với tiêu chí Đào tạo nguồn nhân lực: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; tỷ lệ người trong độ tuổi theo học sau THPT đạt 50%.

Phát triển kinh tế tư nhân sẽ tạo thêm công việc, thu nhập tại chỗ cho người lao động trên địa bàn xã.

Những chỉ tiêu chưa đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn đã thẳng thắn chỉ ra và đưa ra những giải pháp, lộ trình cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đề ra.

Về Quy hoạch và Hạ tầng thương mại - dịch vụ, các nội dung như quy hoạch chi tiết trung tâm xã, quy chế quản lý kiến trúc hay hạ tầng chợ đạt tỷ lệ thấp hoặc chưa thực hiện. Nguyên nhân do ngân sách địa phương hạn hẹp, trong khi quy định giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi nguồn vốn lớn để quy hoạch bài bản.

Về Phát triển kinh tế nông thôn, xã chưa hình thành được vùng nguyên liệu tập trung đạt chứng nhận chất lượng, thiếu mô hình nông nghiệp công nghệ cao và điểm du lịch nông thôn. Nguyên nhân xuất phát từ sản xuất còn manh mún, thiếu liên kết chuỗi giá trị và chưa thu hút được doanh nghiệp lớn đầu tư.

Đối với Môi trường và cảnh quan nông thôn, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng biện pháp phù hợp mới đạt khoảng 20% và chưa có trạm xử lý tập trung do hạ tầng thoát nước cũ kỹ chảy ra mương chung, xã lại thiếu quỹ đất và nguồn kinh phí lớn để nâng cấp đồng bộ.

Kế hoạch hành động toàn hệ thống hướng tới năm 2029

Để giải “bài toán” trên, xã Phúc Sơn đã ban hành kế hoạch chi tiết với lộ trình cụ thể cho từng năm.

Giai đoạn 2026-2027: Tập trung hoàn thành đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; hoàn thiện mạng lưới cấp nước sạch và nâng chất lượng tiêu chí giáo dục, y tế.

Nhiều dự án đầu tư hạ tầng giao thông xã Phúc Sơn được triển khai, hệ thống giao thông thuận lợi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Giai đoạn 2028-2029: Đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hoàn thiện hệ thống thu gom - xử lý nước thải sinh hoạt, đưa hạ tầng thương mại và cảnh quan môi trường đạt chuẩn NTM.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đình Nguyên nhấn mạnh: “Để phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2029, xã tập trung triển khai công việc, sát sao chỉ đạo và kiểm tra định kỳ để tháo gỡ từng tiêu chí chưa đạt. Xây dựng NTM không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước”.

Sự chủ động của chính quyền cùng tinh thần đoàn kết của Nhân dân Phúc Sơn chính là động lực quan trọng để địa phương bứt phá, hoàn thành mục tiêu NTM vào năm 2029.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội.