Hà Nội: Xã Chương Dương thúc đẩy kinh tế làng nghề, nâng cao chất lượng nông thôn mới

Trong thời gian qua, TP Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới. Trong tiến trình đó, xã Chương Dương xác định tiếp tục phát huy vai trò kinh tế làng nghề trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, củng cố ngành nghề hiện có, khuyến khích tổ chức sản xuất theo hướng bài bản, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Một phiên livestream giới thiệu sản phẩm bánh giầy làng Mui.

Đánh thức tiềm năng đặc sản địa phương

Bánh giầy là món ăn truyền thống của người Việt, được rất nhiều địa phương trên cả nước sản xuất. Nhưng một trong những thương hiệu lâu đời với lịch sử cả nghìn năm phải kể đến bánh giầy làng Mui, xã Chương Dương, TP Hà Nội.

Bánh giầy có nhân mặn, nhân ngọt, bánh chay để ăn kèm giò chả. Vỏ bánh mềm mướt, trắng trẻo, thơm mùi gạo nếp, thoang thoảng hương lá dong. Đây cũng chính là điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu của làng Mui.

Cùng với sự phát triển của thị trường, đã không ít lần người dân làng Mui tưởng sẽ không giữ nổi cái nghề truyền thống đã nghìn năm tuổi. Nhưng cho đến hôm nay, các cơ sở làm bánh giầy trên địa bàn có quy mô lớn dần. Đặc biệt, ngày càng có nhiều người trẻ chọn gắn bó và phát triển nghề của quê hương.

Là người đã gắn bó với nghề làm bánh giầy hơn 23 năm, chị Phạm Thu Lý, chủ cơ sở bánh giầy Thu Lý chia sẻ, chiếc bánh giầy làng Mui hôm nay là sự tiếp nối tâm huyết từ nhiều thế hệ đi trước.

Theo chị Lý, để giữ trọn hương vị đặc trưng, khâu quyết định nằm ở khâu tuyển chọn nguyên liệu. Gạo nếp làm bánh phải là loại nếp thơm ngon, hạt trắng đều; đậu xanh cũng phải chọn loại chất lượng.

Cùng với đó, kỹ thuật căn chỉnh tỷ lệ và thời gian ngâm nguyên liệu đúng chuẩn chính là bí quyết giúp từng chiếc bánh giầy ra lò luôn giữ được độ dẻo dai, thơm mềm tự nhiên.

Theo người dân địa phương, bánh giầy làng Mui đã có lịch sử từ lâu đời.

Trong khuôn khổ đợt cao điểm 100 ngày thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, ngày 22/9, UBND xã Chương Dương đã tổ chức phiên livestream giới thiệu Di sản văn hóa Cụm di tích "Đình - Chùa - Đền làng Mui" và đặc sản bánh giầy xã Chương Dương.

Ông Nguyễn Trọng Đô, Phó chủ tịch UBND xã Chương Dương cho biết, nhằm mở rộng thị trường, xã đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề trên các nền tảng số thông qua các phiên livestream trên trang Fanpage Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

Xã đã tổ chức livestream giới thiệu các sản phẩm thêu tay truyền thống, áo dài, tranh thêu và bánh giầy làng Mui. Mặc dù số lượng sản phẩm lên sóng chưa nhiều; song, các phiên livestream đã thu hút lượng tương tác rất lớn, mang lại nhiều đơn hàng cho bà con và sự phấn khởi cho các chủ cơ sở.

Đây là phương thức tiếp cận thị trường hoàn toàn mới đối với địa phương, giúp các hộ sản xuất thay đổi tư duy kinh doanh và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng cũng như các đối tác.

Lãnh đạo UBND xã kỳ vọng, việc đẩy mạnh thương mại điện tử sẽ giúp lan tỏa thương hiệu nông sản, làng nghề Chương Dương, góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.

Thúc đẩy kinh tế làng nghề, nâng hạng sản phẩm OCOP

Làng nghề được xác định là một trong những động lực quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập.

Xã Chương Dương hiện có 8 làng nghề truyền thống đã được công nhận, với các lĩnh vực như đồ gỗ mỹ nghệ, nghề hương, thêu tay và làm cờ Tổ quốc.

Đó không chỉ là những con số thể hiện quy mô làng nghề, mà còn cho thấy nguồn lực văn hóa, kỹ năng nghề và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ tại địa phương.

Xã Chương Dương đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa, sản phẩm đặc trưng địa phương.

Theo UBND xã Chương Dương, năm 2025, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm khoảng 26% cơ cấu kinh tế, doanh thu ước đạt khoảng 316 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào tổng giá trị sản xuất toàn xã hơn 1.216 tỷ đồng.

Trong kết quả chung đó, các làng nghề và ngành nghề nông thôn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Người dân tận dụng mặt bằng nhà ở, lao động nhàn rỗi để duy trì nghề thủ công, gia công, dịch vụ gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội, giảm phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp thuần túy.

Để thúc đẩy kinh tế làng nghề, thời gian qua, Chương Dương tập trung cải thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang khu dân cư, khu vực chợ và các tuyến đường trục chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa, góp phần hỗ trợ các làng nghề phát triển...

Theo ông Nguyễn Trọng Đô, Phó chủ tịch UBND xã Chương Dương, sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, xã Chương Dương đã tập trung rà soát, đánh giá các sản phẩm làng nghề để định hướng phát triển sản phẩm OCOP - một trong những giải pháp trọng tâm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, địa phương có nhiều sản phẩm tiêu biểu đã đạt và đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận OCOP như: các sản phẩm đồ uống của HTX Nông nghiệp và Dược liệu Tự Nhiên, bánh giầy làng Mui (thôn An Duyên), hương thắp tự nhiên, cùng các loại rau an toàn của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Thư Phú.

UBND xã đã giao Phòng Kinh tế phối hợp rà soát các tiêu chí để trình cấp có thẩm quyền công nhận sản phẩm OCOP, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người lao động.

Phó chủ tịch UBND xã Chương Dương Nguyễn Trọng Đô tham gia phiên livestream.

Giai đoạn 2026-2030, xã Chương Dương tiếp tục phát huy vai trò kinh tế làng nghề trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; trọng tâm là duy trì, củng cố ngành nghề hiện có, khuyến khích tổ chức sản xuất theo hướng bài bản, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quảng bá, tiêu thụ.

Cùng với đó, xã tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, tạo thuận lợi để các làng nghề, ngành nghề nông thôn hoạt động, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

"Đây sẽ là động lực quan trọng để Chương Dương giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân", ông Đô nhấn mạnh.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội