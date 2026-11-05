Hà Nội vượt dự toán thu ngân sách cả năm, TP.HCM cần gần 90.000 tỷ đồng/tháng

Theo thông tin từ Thuế TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan này thực hiện trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 613.790 tỷ đồng, bằng 100,04% dự toán pháp lệnh cả năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 610.914 tỷ đồng, trong khi thu từ dầu thô đạt 2.876 tỷ đồng.

Người nộp thuế giao dịch tại Thuế cơ sở 7 thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, khu vực sản xuất kinh doanh là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thu ngân sách của Thủ đô. Cụ thể, khoản thu từ khu vực này đạt 264.402 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, các khoản thu từ nhà, đất đạt 112.617 tỷ đồng, bằng 113,1% dự toán pháp lệnh và tăng 7,1% so với cùng kỳ. Các khoản thuế, phí khác đạt 233.895 tỷ đồng, tăng 0,8%.

Theo Thuế TP. Hà Nội, kết quả thu ngân sách tích cực đến từ sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế cũng triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng thuế và kiểm soát các lĩnh vực có rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Mặc dù đã vượt dự toán pháp lệnh cả năm, Thuế TP. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tập trung quản lý thu trong hai tháng cuối năm, theo dõi sát diễn biến kinh tế, triển khai các giải pháp chống thất thu và khai thác dư địa từ những nguồn thu mới.

Trong khi Hà Nội đã hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm, tại TP.HCM, kết quả 10 tháng cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhưng áp lực hoàn thành mục tiêu thu vẫn rất lớn.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 10 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 của Thuế cơ sở 12 TP.HCM, tổ chức cuối ngày 4/11, ông Giang Văn Hiển, Phó trưởng Thuế TP.HCM, cho biết lũy kế 10 tháng, số thu ngân sách của toàn ngành thuế thành phố đạt 620.810 tỷ đồng, bằng 99% dự toán pháp lệnh và tăng 21,7% so với cùng kỳ.

Số thu này tương đương 77,6% chỉ tiêu 800.000 tỷ đồng mà Thuế TP.HCM được giao trong mục tiêu chung 1 triệu tỷ đồng. Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu, cơ quan thuế thành phố còn phải thu khoảng 179.000 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm, bình quân gần 90.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Đến hết tháng 10, Thuế cơ sở 12 là đơn vị đầu tiên của TP.HCM vượt dự toán pháp lệnh. Ông Trần Minh Nhã, Trưởng Thuế cơ sở 12, cho biết tổng thu ngân sách 10 tháng đạt hơn 7.800 tỷ đồng, tương ứng 102,2% dự toán pháp lệnh năm 2026 và 84,5% dự toán phấn đấu.

Trong đó, thu từ khu vực kinh tế đạt hơn 4.500 tỷ đồng, bằng 122% dự toán pháp lệnh và đạt 100,8% dự toán phấn đấu năm. Đáng chú ý, thu từ tiền sử dụng đất ghi nhận mức tăng cao nhất trong các khoản thu, tăng 145,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ: "Trong bối cảnh khó khăn, việc thu ngân sách của TP.HCM từ đầu năm đến nay khá thuận lợi. Thành phố có thể tự tin đạt và vượt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng".

Để tăng nguồn thu, TP.HCM xác định 5 nhóm trọng tâm gồm thu từ đất và đấu giá đất; thu hồi nợ thuế; thu xuất nhập khẩu; thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các khoản thu hợp pháp khác.