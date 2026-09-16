Hà Nội vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Quang cảnh hội nghị. Ảnh NA.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Đỗ Trọng Nam cho biết, tính đến ngày 15/9/2026, các cấp Công đoàn Thành phố đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 1.984 CĐCS, đạt 496% kế hoạch năm về CĐCS; kết nạp mới 96.497/65.000 đoàn viên, đạt 148% kế hoạch năm về phát triển đoàn viên Tổng LĐLĐ Việt Nam điều chỉnh. Trong đó, phát triển trong các đơn vị mới thành lập là 67.377 đoàn viên, phát triển trong các đơn vị đã có tổ chức Công đoàn là 29.129 đoàn viên.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến về theo dõi, hướng dẫn, quản lý đoàn viên, phát triển công đoàn cơ sở. Ảnh: NA.

Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực lớn của các cấp Công đoàn trong bối cảnh tổ chức bộ máy, địa bàn và phương thức hoạt động có nhiều thay đổi.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CĐCS và doanh nghiệp khó khăn được triển khai kịp thời, góp phần bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động; qua đó tạo sức hút, củng cố niềm tin và tập hợp người lao động đến với tổ chức Công đoàn.

Tại hội nghị, các ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác theo dõi, hướng dẫn, quản lý đoàn viên, CĐCS và chất lượng hoạt động CĐCS chưa theo kịp tốc độ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng như yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đề nghị, các cấp Công đoàn tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn để vận động thành lập Công đoàn cơ sở.

Trong những tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ này. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ phụ trách các cụm thi đua tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên, đặc biệt là doanh nghiệp FDI thành lập CĐCS; 85% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được CĐCS.

LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ tối đa các điều kiện, đồng thời phát huy vai trò các tổ công tác, tổ chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nền tảng để tổ chức Công đoàn khẳng định vai trò và sức hút trong tình hình mới.

Với quyết tâm cao, cách làm sát cơ sở và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, Công đoàn Thủ đô hướng tới mục tiêu không để người lao động đứng ngoài tổ chức, không để doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa có Công đoàn cơ sở, qua đó tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động.