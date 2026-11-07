Hà Nội: Vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại, 6 người bị CSGT xử phạt

Video: Vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại, 6 người bị CSGT xử phạt.

Chiều 7/11, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng.

Trong khoảng một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 6 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy dùng tay cầm điện thoại khi đang lái xe.

Khoảng 16h45, tổ công tác phát hiện anh V.H.H. (SN 2001, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 30M9-14xx, một tay cầm điện thoại thực hiện cuộc gọi. Làm việc với CSGT, người này thừa nhận sử dụng điện thoại khi lái xe do có việc cần liên lạc.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục dừng kiểm tra xe máy mang biển kiểm soát 88AD-006.xx do anh H.X.C. (SN 2005, trú tại Phú Thọ) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này không đội mũ bảo hiểm và đeo tai nghe khi tham gia giao thông.

Giải thích với tổ công tác, anh C. cho biết đeo tai nghe để nghe chỉ đường từ điện thoại.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 nhận định, hành vi cầm điện thoại sử dụng hoặc đeo thiết bị âm thanh khi điều khiển xe máy làm giảm khả năng tập trung, hạn chế tầm quan sát và khả năng tiếp nhận tín hiệu giao thông của người lái.

Đặc biệt, tại những tuyến đường có mật độ giao thông cao, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể dẫn đến va chạm hoặc tai nạn.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển xe. Với những người thường xuyên phải theo dõi chỉ dẫn trên điện thoại như tài xế xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng, việc lắp giá đỡ phù hợp có thể hỗ trợ quan sát thông tin.

Tuy nhiên, giá đỡ điện thoại không đồng nghĩa với việc người lái được phép thao tác trên thiết bị khi xe đang chạy. Khi cần nghe, gọi hoặc thực hiện các thao tác khác, người điều khiển phải dừng xe tại vị trí an toàn, đúng quy định trước khi sử dụng.