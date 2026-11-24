Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 24/11, vụ nổ xảy ra tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, khiến công trình bị sập đổ một phần. Lực lượng chức năng đã cứu, đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra khỏi hiện trường.

Khoảng 8 giờ 05 phút ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ là hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống, công trình một tầng. Vụ nổ khiến kết cấu công trình bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ để tiếp cận sâu vào các khu vực, tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng khẩn trương rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đến 10h30 phút cùng ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã cứu, đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra khỏi hiện trường, bàn giao cho lực lượng y tế.

Hình ảnh các lực lượng tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định nghi do khí gas, gây sập đổ một phần công trình một tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả, đồng thời xác minh danh tính các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc./.