Bệnh viện huy động nhân lực, thuốc men cứu chữa nạn nhân. Ảnh: LÊ TẤN

Trưa 24-11, Sở Y tế Hà Nội có báo cáo nhanh gửi UBND TP Hà Nội về công tác cấp cứu các nạn nhân trong vụ nổ bình gas, gây sập một phần nhà 1 tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Theo báo cáo, khoảng 8 giờ cùng ngày, Sở Y tế nhận được thông tin về vụ nổ bình gas gây sập nhà, bên trong có người mắc kẹt. Ngay sau đó, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện: Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hòe Nhai và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động 7 xe cấp cứu cùng 30 cán bộ y tế đến hiện trường lúc 8 giờ 20 phút.

Đến 8 giờ 25 phút, lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Tính đến 13 giờ cùng ngày, vụ việc khiến 16 người thương vong. Trong đó, có 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.

Nạn nhân vụ nổ được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh: LÊ TẤN

Trưa ngày 24-11 lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm, bới khu vực sập đổ. Sở Y tế Hà Nội duy trì 2 kíp y tế túc trực tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, bố trí các tổ cấp cứu tập trung điều trị tại bệnh viện.

Cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng ký văn bản khẩn gửi giám đốc các bệnh viện: Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội, yêu cầu tập trung cấp cứu, điều trị các nạn nhân. Các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu, chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư và trang thiết bị phục vụ cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật; bố trí bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao trực tiếp điều trị nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng.

Đối với các trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương, các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện; chủ động đề nghị tuyến trên hoặc bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hỗ trợ chuyên môn khi vượt quá khả năng.

Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế duy trì thường trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và bảo đảm chế độ, chính sách cho người bệnh. Các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên cập nhật diễn biến sức khỏe từng nạn nhân về Phòng Nghiệp vụ Y để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội.