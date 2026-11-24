Khu vực xảy ra vụ nổ là hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống, công trình cao 1 tầng. Sau tiếng nổ lớn, một phần công trình bị sập đổ, nhiều vật liệu xây dựng đổ nát, ngổn ngang tại hiện trường. Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, có người mắc kẹt bên trong khu vực đổ sập.

Hình hiện trường vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã huy động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với UBND phường Đống Đa, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng y tế khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng lãnh đạo Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra khỏi hiện trường, bàn giao cho lực lượng y tế.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả.

Theo xác minh sơ bộ, nguyên nhân ban đầu của vụ việc nghi do nổ khí gas, làm sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện trường vụ việc.

Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả, đồng thời xác định danh tính các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.