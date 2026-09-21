Hà Nội: Vụ nam sinh lọt xuống cống tử vong, trách nhiệm thuộc về ai?

Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Nguyễn Văn Hách vừa có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về vụ việc tai nạn tại tuyến đường nối từ trường Đại học Mỏ địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Vị trí nam sinh lọt xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc (TP Hà Nội).

Theo ông Nguyễn Văn Hách, vị trí hố ga nam sinh gặp tai nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt của tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Báo cáo xác định Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố - Sở Xây dựng Hà Nội là đơn vị quản lý hệ thống thoát nước. Trong khi đó, Liên danh Công ty cổ phần đô thị Việt Úc - Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 là đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Đông Ngạc cho biết đã phối hợp với các đơn vị quản lý, duy tu, duy trì xử lý ngay vị trí xảy ra tai nạn nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 20/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội và UBND phường Đông Ngạc để chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Theo đó, ngày 18/9, báo chí phản ánh việc người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).