Hà Nội với 'cuộc đua nước rút' để đạt tăng trưởng 11%

Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026. Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND TP Hà Nội chủ trì họp báo.

Trong 9 tháng, giải ngân đầu tư công đạt 115.574 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND thành phố, bức tranh kinh tế 9 tháng đã có những tín hiệu tích cực. GRDP quý III ước tăng 10,02%, cao hơn nhiều mức tăng 8,20% cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành tăng trưởng nhanh nhất. Khu vực dịch vụ tăng 9,14%, tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ khi đóng góp hơn 6 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung.

Quang cảnh họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026. Ảnh Đạt Lê

Thị trường tiêu dùng duy trì đà tăng khá với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6%. Du lịch đón khoảng 27,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19%. Giải ngân đầu tư công đến hết ngày 30/9 đạt 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hà Nội cũng đang tăng tốc các dự án hạ tầng chiến lược. Trong số 84 dự án với tổng quy mô 330.458 tỷ đồng, tuyến Vành đai 4 đã giải ngân 88,30%; tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội hoàn thành khoan hầm; các dự án cầu lớn vượt sông Hồng được triển khai tích cực. 10/10 công trình tiêu thoát nước khẩn cấp đã vận hành, góp phần giảm ngập.

Dù các chỉ số cải thiện, tuy nhiên trong quý cuối năm, để đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên, khối lượng tăng trưởng phải tạo ra trong quý IV là rất lớn. Áp lực còn đến từ những điểm nghẽn chưa được giải quyết triệt để. 9 tháng qua có 26,1 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10,6 nghìn doanh nghiệp giải thể. Tồn kho ngành chế biến, chế tạo tăng 26,5%. Xuất khẩu một số nhóm hàng chủ lực chưa đạt kỳ vọng. Trong khi đó, CPI bình quân tăng 4,91%, giá nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tiếp tục tạo sức ép lên chi phí sản xuất và sức mua.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện

Trước yêu cầu tăng tốc, Hà Nội xác định quý IV phải chuyển mạnh từ “kế hoạch” sang “kết quả”, rà soát chính xác phần tăng trưởng còn thiếu và phân rã nhiệm vụ đến từng sở, ngành, xã, phường.

Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND TP Hà Nội thông tin tại họp báo. Ảnh: Đạt Lê

Đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm được xác định là động lực có khả năng tạo tăng trưởng nhanh nhất. Thành phố sẽ kiểm đếm tiến độ giải ngân đến từng chủ đầu tư, từng dự án; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công.

Cùng với đó, Hà Nội phải tạo thêm động lực từ khu vực tư nhân và FDI, biến các dự án đã có chủ trương, đã cam kết đầu tư thành vốn thực tế, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất mới. Thành phố ưu tiên thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đối với doanh nghiệp, thành phố sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu và những dự án có khả năng tăng công suất trong quý IV, xử lý ngay các vướng mắc về tín dụng, đất đai, nguyên liệu, năng lượng, lao động, logistics và thủ tục đầu tư.

Hà Nội đồng thời triển khai cao điểm kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh khuyến mại, thương mại điện tử, kinh tế đêm, phát triển sản phẩm du lịch mới nhằm tăng sức mua và mức chi tiêu.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Phương châm được đặt ra là “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ kết quả đầu ra”. Vì thế, quý IV không chỉ là chặng cuối của năm mà còn là “cuộc đua nước rút” quyết định khả năng để Hà Nội hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên.