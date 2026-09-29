Hà Nội vinh danh những sản phẩm làng nghề giàu sức sáng tạo

Ngày 28/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức trao giải Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết hội thi là dịp để các nghệ nhân, thợ giỏi giao lưu, giới thiệu sản phẩm, thể hiện tài năng và tìm kiếm những hướng sáng tạo mới trên nền tảng nghề truyền thống.

Đây cũng là hoạt động kết nối các làng nghề, cơ sở sản xuất, thúc đẩy hợp tác và phát triển; nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố năm 2026 và là sự kiện bên lề của Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Ban tổ chức trao Giải đặc biệt cho tác giả Nguyễn Văn Dũng, đến từ xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội

Hội thi tiếp nhận sản phẩm từ ngày 5 đến 20/8, với 183 tác giả và 298 tác phẩm thuộc nhiều nhóm ngành nghề như đồ gỗ, sơn mài, khảm trai, thủ công mỹ nghệ... Các sản phẩm được chấm dựa trên các tiêu chí về ý tưởng sáng tạo, tính thẩm mỹ, giá trị truyền thống, mức độ thân thiện với môi trường và khả năng thương mại.

Ban tổ chức trao 71 giải thưởng, gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 14 giải ba, 20 giải khuyến khích và 21 giải phụ thuộc 5 nhóm sản phẩm. 100% tác giả tham dự được trao giấy chứng nhận.

Giải đặc biệt thuộc về tác phẩm “Hộp khảm Bách Nhi” của tác giả Nguyễn Văn Dũng, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Chia sẻ về quá trình sáng tạo, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết tác phẩm xuất phát từ mong muốn gìn giữ kỹ thuật, hình ảnh và những câu chuyện văn hóa truyền thống, đồng thời tìm cách đưa các giá trị đó vào sản phẩm phù hợp với đời sống hiện nay.

Tác phẩm "Hộp khảm Bách Nhi" của tác giả Nguyễn Văn Dũng đoạt giải Đặc biệt

Trong 5 giải nhất, đáng chú ý có các tác phẩm “Bộ bàn ghế Nơm” của Nghiêm Thị Sang; “Phu Thê viên mãn” của Đào Đình Sáng; “Làng quê Việt Nam xưa” của Phạm Văn Nguyên; “Sơn nữ thượng lưu” của Nguyễn Thị Thủy và “Sen nở” của Phạm Thu Thủy.

Tác phẩm “Phu Thê viên mãn” của Đào Đình Sáng, đến từ làng nghề mộc Thiết Úng, xã Thư Lâm, thể hiện định hướng đưa sản phẩm thủ công truyền thống tiếp cận thị trường quốc tế. Tác giả cho biết đang từng bước phát triển sản phẩm tại một số thị trường Đông Nam Á và hướng tới mở rộng sang các thị trường khác.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm đạt giải cho thấy sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống với tư duy thiết kế, nhu cầu thị trường và yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Đây cũng là hướng đi để các làng nghề chuyển từ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang chú trọng hơn đến thiết kế, thương hiệu, chất lượng và thị trường.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả

Các tác giả đoạt giải Nhì cuộc thi

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả

Các tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 16/11 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Một số tác phẩm cũng được lựa chọn tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.

Hội thi lần đầu tổ chức ở quy mô thành phố, không chỉ tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi mà còn góp phần khẳng định giá trị của làng nghề trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và bảo tồn văn hóa. Qua đó, tạo thêm động lực để thế hệ trẻ học nghề, giữ nghề và cùng đưa tinh hoa nghề truyền thống của Thủ đô vươn xa.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Không gian trưng bày những sản phẩm làng nghề

Khu trưng bày các tác phẩm tham dự Hội thi sản phẩm làng nghề 2026

Người dân chụp hình bên tác phẩm làng nghề thủ công