Tham dự lễ tuyên dương có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện các cơ quan của Trung ương và Hà Nội.

Bước sang năm thứ 24 tổ chức, chương trình tiếp tục khẳng định sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với sự nghiệp giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ, minh chứng sinh động cho chủ trương trọng dụng nhân tài, khuyến khích học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu. Ảnh: Minh Đức

Năm nay, có tổng cộng 99 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương, là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố với thành tích học tập, rèn luyện nổi bật.

Trong số này, có nhiều đảng viên trẻ, “Sinh viên 5 tốt” các cấp, những tấm gương vượt khó vươn lên, sở hữu các công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, cùng nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, thiết thực trong học tập và đời sống...

Cụ thể, có 92 thủ khoa tốt nghiệp các trường công lập, 7 thủ khoa tốt nghiệp các trường dân lập. Đáng chú ý, 76 thủ khoa đạt kết quả học tập Xuất sắc, 23 thủ khoa đạt loại Giỏi. Có 46 thủ khoa là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen của cho các Thủ khoa. Ảnh: Minh Đức

Về phân loại theo khối ngành, có 18 trường hợp thuộc khối kỹ thuật, 35 trường hợp thuộc khối quản lý-văn hóa-xã hội, 17 trường hợp khối kinh tế, 9 trường hợp khối sư phạm, 5 trường hợp khối y-dược và 15 trường hợp khối lực lượng vũ trang.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong ba khâu đột phá chiến lược là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, tư duy chiến lược và khát vọng cống hiến; đồng thời có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thành phố cũng chú trọng thu hút, trọng dụng các nhà quản lý xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học tài năng và người lao động có trình độ cao trong và ngoài nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các Thủ khoa tại Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2026. Ảnh: Minh Đức

Cùng với đó, Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 tạo cơ sở pháp lý và cơ chế đặc thù để Hà Nội thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cụ thể hóa các quy định của Luật, trong năm 2026, thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết của HĐND và kế hoạch của UBND thành phố, thiết lập các cơ chế về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài trong các cơ quan thuộc thành phố.

Thực tế, nhiều thủ khoa xuất sắc đã được thành phố tiếp nhận, thu hút và bố trí công tác, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô. Ông Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội luôn mong muốn và sẵn sàng đón nhận các thủ khoa xuất sắc về công tác, phát huy năng lực, sở trường trong môi trường làm việc phù hợp.

Để ghi nhận và biểu dương thành tích của các thủ khoa xuất sắc, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 6305/QĐ-UBND ngày 17-11-2026 về việc công nhận và khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2026. Mỗi thủ khoa xuất sắc sẽ được nhận: Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; tiền thưởng là 11 triệu 385 nghìn đồng, tương đương với 4,5 lần mức lương cơ bản.