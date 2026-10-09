Hội nghị đã vinh danh 9 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026. Trong đó có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là người luôn bản lĩnh, mưu trí và sáng tạo nơi tuyến đầu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Công dân Thủ độ ưu tú năm 2026 còn có Phó Giáo sư Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội; Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội…

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội vinh danh 9 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt và các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 được biểu dương, tôn vinh.

“Các đồng chí là những người đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô; đồng thời, là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong thời kỳ mới”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tự hào về những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại.

Theo Bí thư Thành ủy, trong thời gian qua, thành phố đã kiên trì, bền bỉ phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây không chỉ là một nội dung quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng mà còn có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc xây dựng con người, bồi đắp những giá trị văn hóa, tốt đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng.

“Tôi mong các đồng chí được vinh danh ngày hôm nay nhận thức sâu sắc rằng, danh hiệu là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Vinh dự để tự hào về những gì mình đã làm được, nhưng trách nhiệm để không ngừng phấn đấu, không ngừng đổi mới, không ngừng đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Các “Công dân Thủ đô ưu tú” được vinh danh ngày hôm nay sẽ không chỉ là những tấm gương của năm 2026 mà luôn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần cống hiến trong những năm tiếp theo”, đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, khi tinh thần thi đua yêu nước được gắn chặt với trách nhiệm nêu gương, với việc thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và với những mục tiêu phát triển cụ thể của Thủ đô, mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho Thủ đô và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.