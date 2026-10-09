Hà Nội vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2026

Chiều 9/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 là dịp nhìn lại những kết quả của phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, tôn vinh, tri ân những tập thể, cá nhân tận tâm lao động, sáng tạo, cống hiến và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, cho sự phát triển của Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng biểu dương, chúc mừng gần 200 cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" và 9 cá nhân được vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên toàn Thành phố.

“Chúng ta cần trân trọng những đóng góp từ cơ sở, từ những công việc bình dị nhất, nhất là ở những nơi khó khăn, những vị trí trực tiếp phục vụ nhân dân. Đừng để một việc làm tốt phải chờ đến cuối năm mới được ghi nhận. Đừng để những đóng góp thầm lặng nhưng có giá trị thiết thực bị bỏ sót. Khen thưởng phải thực sự kịp thời, công bằng, đúng người, đúng việc; để mỗi sự ghi nhận không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, tập thể, mà còn tạo động lực thúc đẩy những hành động tích cực trong toàn xã hội”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, thước đo quan trọng nhất của phong trào thi đua không phải là có bao nhiêu hoạt động được tổ chức, bao nhiêu chỉ tiêu được đăng ký, mà là bao nhiêu công việc được giải quyết tốt hơn, bao nhiêu vấn đề được tháo gỡ và người dân được thụ hưởng những gì từ kết quả ấy.

9 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 gồm:

1. Ông Đào Việt Bình, Nghệ nhân Ưu tú, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội.

2. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y học, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội.

3. Ông Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

4. Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

5. Ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - Chùa Cự Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

6. Hòa thượng Thích Thanh Nhã (thế danh Đỗ Văn Mâu), Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; trụ trì chùa Trấn Quốc, thành phố Hà Nội.

7. Ông Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

8. Ông Phạm Thành Trung, Công nhân xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội.

9. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.