Hà Nội vinh danh 10 Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ 6 từ phải qua) và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai (thứ 4 từ phải qua) trao khen thưởng cho phụ nữ Thủ đô tiêu biểu

Sáng 13/10, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời biểu dương 10 Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, cùng các đại biểu, hội viên phụ nữ Thủ đô.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, tặng hoa các đồng chí nữ lãnh đạo

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, đã ôn lại truyền thống 96 năm của tổ chức Hội, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Từ 300 đoàn viên phụ nữ cứu quốc nội thành trước năm 1945, Hội LHPN Hà Nội hiện có gần 800.000 hội viên, sinh hoạt tại 129 cơ sở Hội và 3 tổ chức thành viên. Những năm qua, Hội triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực; riêng từ đầu năm 2026, có 21 phụ nữ được thành phố khen thưởng danh hiệu Người tốt, việc tốt.

Đánh giá về 10 cá nhân được vinh danh, bà Lê Kim Anh cho rằng mỗi người có một công việc, hành trình cống hiến khác nhau nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, ý chí vươn lên và mong muốn tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Những tấm gương này góp phần truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin khẳng định bản thân, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền trao trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Hội LHPN TP Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền ghi nhận các mô hình như cuộc vận động "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp", hoạt động "Tháng nghe phụ nữ nói", nền tảng số hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và chương trình nhận đỡ đầu hơn 1.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại chương trình

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Hội cần phát huy vai trò tiên phong của phụ nữ Thủ đô trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển văn hóa người Hà Nội.

Tại sự kiện, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho các cá nhân của thành phố, trong đó có bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội. 10 cá nhân được vinh danh Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026 cũng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và bảng vinh danh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Cuộc thi có 38 cá nhân đạt giải ở phần thi trắc nghiệm trực tuyến và 16 sản phẩm đạt giải ở phần thi sáng tạo truyền thông số. Giải Nhất thuộc về chị Trần Thị Thái Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng, với phần thưởng 4 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

10 gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026 1. Thượng tá Châu Minh Hằng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội; 2. Nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Loan, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội; 3. Chị Nguyễn Thị Lương, công nhân Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội; 4. Bà Tạ Thị Năm, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, hội viên nông dân thôn Vân Hòa, xã Yên Bài; 5. Huấn luyện viên Huỳnh Hoa Minh Nhật, Trưởng bộ môn Cờ vua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội; 6. Chị Vũ Thị Phương Thanh, diễn viên Nhà hát kịch Công an nhân dân; 7. Chị Vũ Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Đình; 8. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm; 9. Tiến sĩ, Kiến trúc sư Tô Thị Toàn, Chi hội trưởng Chi hội Kiến trúc - Quy hoạch, Hội Nữ trí thức thành phố; 10. Bà Ngô Thị Tính, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh.