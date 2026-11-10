Hà Nội - Vientiane tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông (phải) tiếp Trưởng ban Tuyên huấn Thủ đô Vientiane (Lào) Khamsavanh Khotsay. Ảnh: Phạm Hùng

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Vientiane, xem đây là một trong những nhiệm vụ đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hà Nội hoan nghênh việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác đào tạo và trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực tuyên giáo, tuyên huấn. Thành phố ưu tiên xây dựng các chương trình đào tạo, trao đổi nghiệp vụ giữa hai Ban, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thành ủy mỗi bên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Thủ đô Vientiane (Lào). Ảnh: Phạm Hùng

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị hai Ban phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong xây dựng chương trình trao đổi, đào tạo hằng năm; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, tuyên truyền, thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thủ đô Vientiane.

"Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Hà Nội - Vientiane tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai Thủ đô", đồng chí Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tuyên huấn Thủ đô Vientiane Khamsavanh Khotsay chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Thủ đô Vientiane tới lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Đồng chí Khamsavanh Khotsay cho biết, một trong những nội dung trọng tâm của chuyến thăm là trao đổi về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 55 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các nội dung đã ký kết, Ban Tuyên huấn Thủ đô Vientiane mong muốn tiếp tục trao đổi với các cơ quan đầu mối của Hà Nội, thúc đẩy triển khai những chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tặng quà lưu niệm cho Trưởng ban Tuyên huấn Thủ đô Vientiane (Lào) Khamsavanh Khotsay. Ảnh: Phạm Hùng

Đánh giá hai bên có nhiều điểm tương đồng trong phương thức và tinh thần hoạt động, nhất là định hướng xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Khamsavanh Khotsay bày tỏ kỳ vọng Hà Nội và Vientiane sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ghi nhận những chia sẻ từ phía Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện để hai Ban tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai Thủ đô. Đồng chí chúc Đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Trước đó, ngày 12-5-2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội (nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội) và Ban Tuyên huấn Thủ đô Vientiane đã ký Biên bản ghi nhớ triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Thủ đô giai đoạn 2026-2030.