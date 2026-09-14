Hà Nội - Viêng Chăn tăng cường hợp tác, chăm lo cho người lao động

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn tới thăm, làm việc tại Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, giữa Hà Nội và Viêng Chăn nói riêng, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai Thủ đô vun đắp qua nhiều năm.

Trong những năm qua, cơ quan Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể hai Thủ đô thường xuyên duy trì hoạt động trao đổi, hợp tác, ký kết các bản ghi nhớ, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao đổi với Chủ tịch Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn Khotamine Phongyalac. Ảnh: Lê Phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian qua. Theo đồng chí Bùi Huyền Mai, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội và Viêng Chăn, tổ chức Công đoàn có vai trò quan trọng trong tập hợp người lao động, tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vì vậy, việc hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách, quan hệ lao động và công tác chăm lo đời sống người lao động có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, mỗi bên có thêm kinh nghiệm để phát huy tốt hơn vai trò đại diện, tập hợp và đồng hành cùng công nhân, người lao động.

Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn thăm và làm việc với MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Lê Phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn dành cho cán bộ Công đoàn Lào được khai giảng cùng ngày là một hoạt động hợp tác cụ thể thiết thực. Đây cũng là dịp để cán bộ Công đoàn hai bên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở.

Bà Bùi Huyền Mai cũng thông tin với Đoàn đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội; cũng như hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố, việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đoàn đại biểu hai bên cùng trao những phần quà lưu niệm. Ảnh: Lê Dung.

Qua quá trình vận hành, mô hình mới góp phần phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân của MTTQ, đồng thời phát huy thế mạnh riêng của từng tổ chức chính trị - xã hội, tạo sức mạnh chung phục vụ sự phát triển của Thủ đô.

Bà Bùi Huyền Mai mong muốn thời gian tới, hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất; qua đó để tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn Khotamine Phongyalac cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết quả giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân của Thủ đô Hà Nội.

Theo bà Khotamine Phongyalac, chuyến thăm và làm việc lần này là một trong những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn.

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã hỗ trợ Công đoàn Viêng Chăn trong nhiều hoạt động, nổi bật là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, nhiều cán bộ Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động Công đoàn tại địa phương.

Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn cũng đánh giá cao những kinh nghiệm của Hà Nội trong tổ chức hoạt động Công đoàn tại cơ sở. Đây là vấn đề được phía Viêng Chăn đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng mô hình Công đoàn cấp cơ sở.

Thông qua hoạt động giữa hai bên, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, cũng như mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn.