Hà Nội – Viêng Chăn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Sáng 21/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của Thủ đô Viêng Chăn (Lào) năm 2026. Dự lễ khai giảng có đồng chí Bounyou Xaypanya - Phó Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.
Cùng dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-vieng-chan-tang-cuong-dao-tao-boi-duong-can-bo-418742.htm