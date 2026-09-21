Hà Nội – Viêng Chăn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Làm việc với Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vào chiều 21/9, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tranh thủ nguồn lực đầu tư để triển khai xây dựng Bệnh viện Nhi đồng quy mô 500 giường, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu cho trẻ em.