Hà Nội: Vỉa hè vừa cải tạo đã thành 'bãi xe', vườn rau tự phát dọc tuyến kênh La Khê

Đường Ngô Quyền nằm dọc bên kênh La Khê (phường Hà Đông, Hà Nội), có mặt đường khá hẹp, khó mở rộng và đang được cải tạo, chỉnh trang.

Ghi nhận trên tuyến đường Ngô Quyền (đoạn từ Cầu Chùa Ngòi đến Cầu Am), vỉa hè bị chiếm dụng để đỗ xe, tước đi không gian của người đi bộ.

Vỉa hè tuyến đường này đang trong quá trình lát gạch, chưa được hoàn thiện...

(Ảnh: TRANG HÀ)

Nhiều tài xế vẫn ngang nhiên điều khiển phương tiện leo lề, dừng đỗ bất chấp quy định.

Áp lực thường xuyên từ tải trọng lớn của các phương tiện khiến kết cấu vỉa hè mới lát đứng trước nguy cơ sụt lún, nứt vỡ ngay trước khi được bàn giao hoàn chỉnh.

Dưới lòng đường, ô-tô đỗ thành hàng dài 2 bên. Trong khi đó, đây lại là lối đi chính kết nối nhiều khu dân cư đông đúc và cơ sở đào tạo (như Học viện Chính trị) ra trục đường Vạn Phúc-Văn Khê, khiến lưu lượng xe cộ qua lại luôn ở mức cao và rất dễ xảy ra ùn tắc.

Chị Q.T.L. sinh sống gần đó bức xúc: “Gia đình tôi kinh doanh tạp hóa. Việc ô-tô từ nơi khác đến đỗ tràn lan dưới lòng đường và trên vỉa hè ngay trước cửa khiến mặt tiền bị che khuất, ảnh hưởng trực tiếp đến việc buôn bán. Tình trạng đỗ kín hai bên đường cũng thường xuyên gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm”.

Cùng trục với đường Ngô Quyền, phía bên kia Cầu Am là đường Ngô Thì Sỹ. Dù mặt đường vốn chật hẹp, hàng dài ô-tô vẫn ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường, thu hẹp lối đi và gây cản trở nghiêm trọng cho các phương tiện lưu thông.

Trên tuyến phố này, biển báo cấm đỗ mới được lắp đặt cục bộ tại một số vị trí đặc thù (như khu vực trước khúc cua) nhằm bảo đảm an toàn giao thông, song việc đỗ xe tự phát vẫn diễn ra ngay dưới chân biển báo.

Bà N.T.T. (trú tại đường Ngô Thì Sỹ, phường Hà Đông) phản ánh, lòng đường chật hẹp lại bị ô-tô đỗ kín khiến tình trạng ùn ứ giờ cao điểm không được cải thiện, thậm chí nhiều chủ xe còn phủ bạt để phương tiện tại đây cả tháng trời.

Lòng đường bị phương tiện chiếm dụng, còn nhiều đoạn vỉa hè bị người dân tự ý dựng lều rạp, tận dụng đất trống để trồng rau.

Mất lối đi, người đi bộ buộc phải tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm, đồng thời có phương án tổ chức điểm đỗ xe phù hợp nhằm lập lại trật tự văn minh đô thị.