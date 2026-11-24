Phát hiện hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tại Hà Nội trong tháng 11 tiếp tục ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đáng chú ý, một số vụ việc cho thấy hàng hóa vi phạm không chỉ được tiêu thụ tại các cửa hàng truyền thống mà còn được sản xuất, đóng gói và đưa lên các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Ngày 16/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng công an kiểm tra hai cơ sở kinh doanh túi xách tại Phú Xuyên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.893 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, DIOR và YSL. Tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 361 triệu đồng. Toàn bộ số hàng đã được tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định.

Một vụ việc khác được phát hiện ngày 21/10/2026 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt và sữa tắm ở xã An Khánh. Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra và phát hiện 6.810 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Lifebuoy cùng 72 can nước giặt OMO MATIC có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tại cơ sở còn có nguyên liệu, bao bì và tem nhãn phục vụ hoạt động sản xuất.

Thông tin từ tài khoản bán hàng trên Shopee và dữ liệu giao dịch bước đầu cho thấy giá trị số hàng thành phẩm liên quan vụ việc vượt 597 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng hóa và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra.

Đội QLTT số 13 phát hiện số lượng lớn hàng hóa mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas tại cơ sở. Ảnh: QLTT Hà Nội.

Các vụ việc trên cho thấy hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể diễn ra ở nhiều công đoạn, từ sản xuất, đóng gói đến phân phối. Việc sử dụng các nền tảng trực tuyến để quảng bá và tiêu thụ hàng hóa cũng khiến quá trình phát hiện, truy xuất nguồn hàng và xác định trách nhiệm của các chủ thể liên quan trở nên phức tạp hơn.

Hơn 4,6 tỷ đồng tiền xử phạt trong kỳ báo cáo tháng 11

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong kỳ báo cáo từ ngày 16/10 đến 15/11/2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 370 vụ, xử lý 381 vụ việc và chuyển 4 vụ có dấu hiệu vi phạm hình sự sang cơ quan điều tra.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 4,69 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu hơn 1,33 tỷ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong tổng số 434 hành vi vi phạm được xử lý, có 215 hành vi liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chiếm gần một nửa. Số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách trong nhóm này đạt gần 1,99 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,19 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý 40 hành vi liên quan đến hàng hóa nhập lậu và 28 hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tính lũy kế 11 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 5.166 vụ, xử lý 5.061 vụ việc và chuyển 85 vụ sang cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 71,1 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 16,7 tỷ đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hơn 47,15 tỷ đồng.

Trong đó, số hành vi liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là 2.052, với số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách hơn 24 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng xử lý 1.341 hành vi liên quan đến hàng nhập lậu và 590 hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tập trung kiểm soát hàng hóa phục vụ Tết

Bên cạnh vi phạm về sở hữu trí tuệ, công tác kiểm tra trong kỳ báo cáo còn tập trung vào các nhóm hàng thực phẩm, dược phẩm, nguyên liệu chế biến và hàng tiêu dùng.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng xử lý 10 vụ việc, với tổng số tiền phạt 291 triệu đồng. Các mặt hàng vi phạm được phát hiện gồm da lợn, hoa quả, trà thảo mộc, bột, táo đỏ, kỷ tử và một số nguyên liệu thực phẩm khác.

Ở lĩnh vực dược phẩm và y học cổ truyền, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 2 vụ việc, xử phạt 166,5 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,26 tỷ đồng. Hàng hóa liên quan gồm dược liệu và thuốc.

Trong thời gian tới, nhất là giai đoạn trước Tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xác định tiếp tục tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như quần áo, giày dép, túi xách, hàng gia dụng và hàng tiêu dùng thiết yếu. Các địa bàn kinh doanh tập trung như Ninh Hiệp, Tam Hiệp, Đồng Xuân, chợ Xốm sẽ được chú trọng kiểm soát.

Hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử và mạng xã hội cũng là nội dung trọng tâm, nhất là trong các đợt khuyến mại, mua sắm trực tuyến như ngày 12/12. Lực lượng chức năng tập trung phát hiện hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và lợi dụng môi trường mạng để quảng cáo, tiêu thụ hàng hóa vi phạm.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, công tác kiểm tra sẽ hướng vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nguyên liệu và phụ gia; chú trọng những khu vực có hoạt động sản xuất, chế biến tập trung như An Khánh, La Phù, Xuân Đỉnh. Các nội dung được quan tâm gồm nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh, bảo quản và việc chấp hành quy định trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Chi cục cũng tiếp tục theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu và khí hóa lỏng; kịp thời phát hiện hành vi đầu cơ, găm hàng, gây gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý thị trường, tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa xuất hiện tình trạng thiếu hàng diện rộng hoặc tăng giá bất thường. Tuy nhiên, khi nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, cùng với phương thức kinh doanh ngày càng đa dạng, việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và hoạt động phân phối trên môi trường trực tuyến tiếp tục là nhiệm vụ cần được chú trọng.