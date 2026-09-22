Hà Nội vào Thu: Khi những tọa độ quen dần 'hạ nhiệt', giới trẻ chọn đi đâu?

Phố Phan Đình Phùng: Từ chốn quen check-in đến điểm dừng chân bình thường

Nhắc đến mùa Thu Hà Nội, phố Phan Đình Phùng từng là một trong những cái tên gần như không thể thiếu trong “bản đồ sống ảo” của giới trẻ. Hàng cây, những con đường phủ bóng xanh và vẻ yên bình đặc trưng từng trở thành phông nền cho hàng nghìn bộ ảnh mùa Thu.

Ảnh: Hải Anh

Thế nhưng, dạo quanh con phố này những ngày chớm Thu gần đây, khung cảnh "nàng thơ/chàng thơ" nối nhau trên vỉa hè để chụp ảnh đã giảm hẳn. Một phần nguyên nhân đến từ việc những xe, gánh hoa thường xuất hiện dọc tuyến phố ("đạo cụ" quen thuộc trong các bộ ảnh) nay không còn tập trung nhiều ở khu vực này. Khi một trong những dấu ấn "nhất định phải có" trong hình vắng đi, những bạn trẻ tìm đến đây chỉ để chụp ảnh cũng vì thế thưa hơn.

Ảnh: Hải Anh

Nhưng điều đó không có nghĩa phố Phan Đình Phùng đã mất đi sức hút. Hàng cây xanh, những dãy nhà cũ và không khí yên bình vẫn khiến giới trẻ đi qua muốn giơ máy chụp ảnh và càng phù hợp cho một buổi tản bộ, ngắm phố, tận hưởng tiết trời Hà Nội khi vào Thu.

Sự thay đổi ấy cũng phần nào cho thấy cách người trẻ lựa chọn một điểm đến đang khác đi. Một background đẹp có thể là lý do để ghé qua, nhưng để khiến người ta muốn dành thời gian ở lại, một địa điểm dường như cần nhiều hơn thế.

Có hình đẹp nhưng cần trải nghiệm

Nếu trước đây, một góc phố đẹp hay một quán cà phê trang trí bắt mắt đã đủ trở thành lý do cho một cuộc hẹn, thì giờ đây, những địa điểm có thêm hoạt động trải nghiệm cũng đang được chú ý. Giới trẻ bắt đầu ưu ái hơn những không gian như triển lãm, workshop... để sau thời gian "tạo dáng" vẫn còn lý do để nán lại nơi này.

Ảnh: trg.nam

Chẳng hạn, triển lãm "Lưu trăng" (tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, 22 Hàng Buồm) không chỉ mang đến những không gian trưng bày về Trung Thu mà còn gồm nhiều hoạt động trải nghiệm như làm lồng đèn, thưởng thức nghệ thuật... trong khu phố cổ.

Vì thế, sức hút của một điểm đến giờ đây không chỉ nằm ở việc nơi đó có nhiều góc đẹp hay không, mà còn ở việc nó mang lại cảm giác gì, lưu lại kỷ niệm cho người ghé đến.

Những tọa độ quen thuộc vẫn chưa “out meta”

Những đồ trang trí được cập nhật theo xu hướng vô tình giúp Hàng Mã thay đổi diện mạo mỗi mùa, mỗi năm. - Ảnh: Hải Anh

Nếu phố Phan Đình Phùng có dấu hiệu hạ nhiệt về mặt check-in, phố Hàng Mã lại là một trường hợp khác. Mỗi mùa Trung thu, con phố này lại được phủ kín bởi đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi và những món đồ trang trí nhiều màu sắc bởi các cửa hàng. Nhưng điều đáng chú ý là Hàng Mã không chỉ thu hút những bạn trẻ đến tìm background chụp ảnh.

Du khách, người dân đổ về phố Hàng Mã. - Ảnh: Hải Anh

Qua ghi nhận thực tế, có thể bắt gặp nhiều nhóm khách khác nhau trên con phố này: Những em nhỏ thích thú trước các món đồ chơi, gia đình đưa con đi chơi Trung thu, người lớn thong thả dạo quanh các cửa hàng, nhóm bạn trẻ tranh thủ lưu lại vài khoảnh khắc giữa không gian rực rỡ.

Điểm khiến Hàng Mã khác với nhiều tọa độ check-in khác và chưa từng “out meta” dịp Thu về nằm ở chỗ không cần phải tạo ra một concept mới. Bởi bản thân con phố này đã có sẵn một phong cách rất riêng vào mỗi dịp lễ Tết và tự động nhìn mới lạ nhờ các món đồ được cập nhật theo xu hướng mỗi mùa, mỗi năm.

Ảnh: Hải Anh

Giới trẻ không nhất thiết phải tìm một địa điểm hoàn toàn mới. Thay vào đó, những không gian cũ nhưng biết cách làm mới mình vẫn có thể nhanh chóng trở thành điểm đến được chú ý. Một ví dụ là quán cà phê Ban Công - nơi nổi tiếng với khâu trang trí hoành tráng tại mặt tiền. Năm nay, nơi này cũng gây sốt với cách trang trí tông tím - vàng lạ mắt dịp Trung thu.

Ảnh: Hải Anh

Bởi vậy, một địa điểm ít được "ồn" trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc nơi đó đã hết thú vị. Phố Phan Đình Phùng vẫn là nơi phù hợp với một buổi dạo phố. Hàng Mã luôn là nơi cảm thấy không khí lễ, Tết ùa về. Một quán cà phê mới có trang trí lạ hút khách, nhưng một khu phức hợp kèm hoạt động trải nghiệm thay đổi linh động cũng có sức hấp dẫn riêng... Bản đồ check-in mùa Thu Hà Nội vì thế không hẳn là câu chuyện về những nơi “hot” hay “out” mà tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người trẻ.