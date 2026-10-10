Hà Nội: Vành đai 2.5 thông xe kỹ thuật chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Đoạn tuyến Cầu Giấy-Dương Đình Nghệ lúc 9 giờ sáng ngày 10/10.

Tuyến đường được thiết kế quy mô mặt cắt ngang rộng rãi, phân chia dải phân cách giữa trồng hoa, cây xanh đồng bộ và trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi-Đầm Hồng có chiều dài khoảng 1,52km, mặt cắt ngang 40m, tổng mức đầu tư 2.432 tỷ đồng.

Tuyến đường đi qua địa bàn phường Khương Đình, có vai trò kết nối đường Nguyễn Trãi với khu vực Đầm Hồng và các tuyến giao thông lân cận.

Trước đó, đoạn tuyến Vành đai 2.5 qua khu vực Tây Hồ Tây đã thông xe kỹ thuật từ ngày 28/9.

Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lát đá vỉa hè, lắp đặt hệ thống biển báo, phấn đấu sớm đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ.

Việc thông xe kỹ thuật đoạn tuyến góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các khu vực đô thị và giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu. Tuy nhiên, thông xe kỹ thuật không đồng nghĩa với việc toàn bộ tuyến Vành đai 2,5 đã hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ.

Toàn cảnh đoạn tuyến trọng điểm thuộc dự án thuộc đường Vành đai 2.5 thông xe kỹ thuật.