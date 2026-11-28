Tuyến chính Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật, nhưng nhịp thi công trên công trường vẫn chưa ngơi nghỉ. Máy móc rền vang, công nhân miệt mài ngày đêm, khẩn trương hoàn thiện hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu về đích trong năm 2026.

Những ngày cuối tháng 11/2026, công trường dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục vẫn rộn ràng nhịp thi công. Tại hai vị trí xây dựng cầu vượt, các tổ đội công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị được huy động tối đa, khẩn trương triển khai đồng loạt các hạng mục kết cấu cầu, đường dẫn và công trình phụ trợ.

Tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, cầu vượt đang dần thành hình sau nhiều tháng thi công. Các hạng mục cọc, mố, trụ cầu cơ bản hoàn thành, mặt cầu chính đã được đổ bê tông. Đến nay, khối lượng xây dựng đạt trên 70%; các nhà thầu đang tập trung thi công nhịp dẫn, kết cấu phần trên và những hạng mục hoàn thiện, từng bước đưa công trình về đích.

Để bảo đảm tiến độ, công trường duy trì lực lượng 70 - 80 công nhân, tổ chức thi công xuyên ngày đêm theo phương châm 24/24 giờ, kể cả cuối tuần và ngày lễ. Các tổ đội được phân công bám sát từng hạng mục, phối hợp nhịp nhàng giữa nhân lực và máy móc, tranh thủ từng giờ để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ dài 250,7m, rộng 18m, gồm 7 nhịp với 4 làn xe chạy hai chiều. Khi hoàn thành, công trình sẽ tổ chức giao thông khác mức tại nút giao đông phương tiện, góp phần giảm xung đột giao thông, hạn chế ùn tắc và tăng khả năng lưu thông qua khu vực.

Trong khi đó, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, quá trình thi công cầu vượt gặp nhiều thách thức hơn do phải triển khai đồng thời với dự án nhà ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Hai công trình hạ tầng quy mô lớn cùng hiện diện trong một khu vực khiến việc tổ chức thi công thêm phức tạp, đòi hỏi các đơn vị phối hợp chặt chẽ về mặt bằng, trình tự triển khai, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn.

Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện kết cấu cầu, đường dẫn và các công trình phụ trợ. Trong giai đoạn nước rút, tiến độ được đẩy nhanh nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn giao thông tại khu vực thi công. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành hai cầu vượt trước ngày 31/12/2026.

Dù phải thi công trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, lưu lượng phương tiện qua nút giao luôn ở mức cao, các nhà thầu vẫn tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để tranh thủ tiến độ. Trong đó, lắp đặt kết cấu dầm là hạng mục then chốt, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ hoàn thành cầu.

Anh Nguyễn Xuân Việt, người Bru - Vân Kiều đến từ một xã vùng cao của tỉnh Quảng Trị, chia sẻ: “Chúng tôi làm việc theo ca, nhưng công trường duy trì thi công 24/24h để bảo đảm tiến độ. Để thuận tiện cho công việc, anh em ở luôn tại lán trại trong công trường. Nghề xây dựng vốn vất vả, nhưng mọi người đều cố gắng, nỗ lực đóng góp công sức để sớm hoàn thành công trình trọng điểm của Thủ đô, với mong muốn góp phần khơi thông các điểm nghẽn ùn tắc, tạo diện mạo mới cho đô thị”.

Nút giao Nguyễn Chí Thanh vốn có mật độ phương tiện lớn, khiến công tác thi công càng thêm áp lực. Vì vậy, bên cạnh việc tập trung triển khai các hạng mục chuyên môn, công nhân tại công trường còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh là những hạng mục quan trọng thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Theo thiết kế, cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ dài khoảng 250,7m, rộng 18m, gồm 7 nhịp với 4 làn xe hai chiều; cầu vượt Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 220,7m, gồm 6 nhịp, có quy mô mặt cắt tương tự. Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực, duy trì thi công liên tục 24/24 giờ, kể cả cuối tuần và ngày lễ. Việc điều phối nhân lực, thiết bị được thực hiện linh hoạt, bám sát điều kiện thực tế, bảo đảm các mũi thi công được triển khai đồng bộ.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài khoảng 2,27km, có mặt cắt ngang rộng 50m, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần kết nối các trục đường khu vực nội đô, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường vành đai của Thủ đô. Đến nay, tuyến đường chính đã được thông xe kỹ thuật. Nhiều hạng mục hạ tầng như mặt đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, vỉa hè và cây xanh cơ bản hoàn thiện. Trong khi đó, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh đang được tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Khi đưa vào khai thác, hai cầu vượt được kỳ vọng góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng Vành đai 1, nâng cao năng lực lưu thông tại các nút giao lớn, giảm xung đột giao thông và tăng cường kết nối giữa các trục đường trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2027.