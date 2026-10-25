Hà Nội vẫn luôn hướng về Vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng bằng trách nhiệm và tình cảm đặc biệt

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đọc diễn văn Lễ kỷ niệm

Sáng 25-10, tại tỉnh Lâm Đồng, thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự buổi lễ.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cùng với nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, Đảng và Nhà nước chủ trương phân bố lại lao động, dân cư, xây dựng các vùng kinh tế mới, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Thực hiện chủ trương ấy, từ năm 1976, Hà Nội và Lâm Đồng đã phối hợp khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị xây dựng vùng kinh tế mới tại Nam Ban, Lán Tranh, thuộc huyện Đức Trọng lúc bấy giờ.

Ngày 18-4-1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban. Tiếp đó, các tổng đội Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng lần lượt vào nhận nhiệm vụ. Hơn 2.600 thanh niên tiền trạm trong những năm đầu đã đem sức trẻ và tinh thần “Ba sẵn sàng” đến với cao nguyên, mở đầu một hành trình dựng xây đầy thử thách.

Nhiều thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm và nhân dân Hà Nội vào xây dựng kinh tế mới tại Lâm Đồng tham dự hội nghị

Ngày 28-10-1987, huyện Lâm Hà được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của vùng kinh tế mới. Hai tiếng “Lâm Hà”, kết hợp tên gọi Lâm Đồng và Hà Nội, đã trở thành biểu tượng gần gũi của tình cảm giữa hai địa phương.

Những tên gọi Hà Đông, Mỹ Đức, Quốc Oai trên đất Đạ Tẻh hay Mê Linh, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ba Đình, Đống Đa trên đất Lâm Hà gợi nhắc sâu sắc tình cảm với quê hương nguồn cội.

Việc huyện Đạ Tẻh trước đây được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, cùng với huyện Lâm Hà trước đây được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 là những dấu mốc, thành quả đáng tự hào của quá trình phấn đấu lâu dài, có sự chung sức, đồng lòng và nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng.

Hiện nay, Lâm Đồng đã bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử của vùng kinh tế mới để nghĩa tình giữa hai quê hương tiếp tục được vun đắp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong và nhân dân Hà Nội, Hà Tây, Mê Linh (nay là Hà Nội) đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để đến với Lâm Đồng, góp sức cùng đồng bào các dân tộc nơi đây xây dựng cuộc sống mới.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh, Lâm Hà, Đạ Tẻh và những địa phương có đông người Hà Nội đến xây dựng vùng kinh tế mới luôn có một vị trí đặc biệt trong tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Dù cách xa về địa lý, Thủ đô vẫn luôn hướng về nơi đây bằng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội cùng các quận, huyện trước đây đã duy trì nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, trao đổi kinh nghiệm; quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và những công trình dân sinh thiết yếu, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với tỉnh Lâm Đồng ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực có thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà mong muốn tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, sưu tầm, lưu giữ những tư liệu, hình ảnh và câu chuyện về hành trình xây dựng vùng kinh tế mới. Qua đó không chỉ tiếp nối niềm tự hào về quá khứ mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của Hà Nội và Lâm Đồng trong tương lai.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đã trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Thanh Trì, xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)

Cũng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026), sáng 25-10, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Thanh Trì, xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Những phần quà được trao tận tay các hộ gia đình chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thủ đô Hà Nội đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.