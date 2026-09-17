Hà Nội vận hành toàn bộ hệ thống chống úng ngập để tiêu thoát nước sau 3 ngày mưa tầm tã

Công nhân thoát nước ứng trực, khơi thông thoát nước sáng 17/9 tại điểm ngập nước trên phố Đỗ Đức Dục, hướng dẫn giao thông cho người dân. (Ảnh: THU THỦY)

Từ sáng 14/9 đến nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn Hà Nội liên tục có mưa trên diện rộng.

Lượng mưa tại nhiều khu vực đã vượt 400mm, trong đó khu vực Yên Sở đạt 570,8mm, khu vực Hai Bà Trưng 550,3mm.

Mưa lớn kéo dài trong khi mực nước nhiều sông ở mức cao đã gây áp lực lớn lên hệ thống tiêu thoát nước đô thị.

Vận hành đồng bộ cả hệ thống tiêu thoát nước

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị thoát nước triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất.

Thành phố chủ động hạ mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ để tăng khả năng điều tiết, thu gom và bơm tiêu cho hệ thống.

Trong thời gian mưa, lực lượng công nhân thoát nước được bố trí ứng trực tại hiện trường, thường xuyên vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để chủ động hạ mực nước trên hệ thống.

Trạm bơm Yên Sở được vận hành toàn bộ 20/20 tổ bơm. Nhiều trạm bơm khác như: Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng... cũng được vận hành phù hợp diễn biến lượng mưa và mực nước thực tế.

Các đơn vị thoát nước đồng thời phối hợp đơn vị thủy lợi vận hành các trạm bơm hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị. Trạm bơm Đào Nguyên vận hành 25/25 máy bơm, cầu Sa 11/11 máy, Khê Tang 9/10 máy.

Riêng trạm bơm Yên Nghĩa vận hành 4/10 máy do mực nước sông Đáy đang ở mức cao.

8 giờ sáng 17/9 nước ngập bắt đầu rút trên đường Tố Hữu. (Ảnh: THU THỦY)

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, hơn 2.500 lao động cùng hơn 200 thiết bị đã được huy động để khơi thông dòng chảy, bơm hút hỗ trợ tại các vị trí úng ngập; đồng thời phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và tiếp tục vận hành các công trình tiêu thoát nước theo thực tế.

Đến 11 giờ ngày 17/9, một số điểm ngập đã cơ bản rút nước, chỉ còn ngập nhẹ khoảng 0,1m, giao thông trở lại bình thường như các đường, phố: Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Hoa Bằng, Trần Bình, đường Mỹ Đình, Nguyễn Trác, Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Hồi, Chiến Thắng, Yên Xá, khu vực Bến xe Yên Nghĩa...

Tuy nhiên, tại một số khu vực, nước vẫn đang tiếp tục rút, giao thông vẫn còn khó khăn.

Một số điểm có mức ngập khoảng 0,2-0,35m như các hầm trên Đại lộ Thăng Long, đường gom Đại lộ Thăng Long, đường Tố Hữu, Triều Khúc, Tây Mỗ, Phú Viên, Xuân Phương, Đường 32, Văn Tiến Dũng-Quốc lộ 32, Ngọa Long và Do Nha.

Phát huy hiệu quả các công trình chống ngập

Đợt mưa lần này cho thấy áp lực rất lớn đối với hệ thống thoát nước đô thị. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa hơn 400mm, thậm chí vượt 500mm.

Trong khi đó, mực nước các sông: Tô Lịch, Nhuệ, Tích, Bùi, Đáy và Mỹ Hà đều ở mức cao; một số vị trí vượt báo động 2 và báo động 3.

Đặc biệt, tại khu vực phía tây và tây nam thành phố, mực nước sông Nhuệ cao làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy, khiến tốc độ hạ mực nước trong hệ thống chậm hơn.

Khi mưa vẫn tiếp diễn, lượng nước bổ sung lớn và liên tục, trong khi khả năng tiêu nước ra sông phụ thuộc vào mực nước nguồn nhận, các khu vực trũng, thấp cục bộ dễ phát sinh ngập và rút nước chậm.

Trong điều kiện đó, việc vận hành đồng bộ các trạm bơm, hồ điều hòa, cửa phai, hệ thống cống, mương cùng các công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập đã góp phần duy trì khả năng tiêu thoát nước của hệ thống.

Theo đánh giá của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, dù lượng mưa tích lũy rất lớn, kéo dài nhiều ngày và mực nước tại các nguồn tiêu ở mức cao, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn được duy trì vận hành ổn định.

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tại khu vực trung tâm thành phố và những nơi đã được đầu tư các công trình khẩn cấp, chống úng ngập cục bộ, không xuất hiện tình trạng úng ngập; một số điểm phía tây thành phố đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ, giao thông cơ bản được duy trì.

Các công trình đã đưa vào vận hành tiếp tục phát huy hiệu quả, bổ sung năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và bơm tiêu cho hệ thống hiện hữu. Việc kết hợp các công trình này với trạm bơm đầu mối, hồ điều hòa, cửa phai và mạng lưới cống, mương góp phần giảm phạm vi, độ sâu và thời gian ngập tại những khu vực được đầu tư.

Hiện, trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước trên hệ thống; chỉ đạo các đơn vị bám sát hiện trường, chủ động vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa.

Các đơn vị cũng phối hợp lực lượng quản lý, vận hành công trình thủy lợi tại các nguồn tiêu để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa tiếp theo.