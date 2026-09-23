Hà Nội: Vận hành 72 trạm bơm tiêu thoát nước, chống ngập úng các xứ đồng

Ghi nhận thực tế cho thấy, sáng 23-9, mực nước trên nhiều tuyến sông của Hà Nội tiếp tục giảm. Mực nước các sông như sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Mỹ Hà, sông Nhuệ hiện dưới báo động I và tiếp tục có xu hướng xuống.

Mực nước sông Bùi, sông Tích và sông Đáy cũng đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao. Cụ thể, mực nước sông Tích hiện vẫn trên báo động III 0,07 m tại trạm thủy văn Kim Quan và 0,27 m tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc.

Mực nước sông Nhuệ đang giảm dần. Ảnh: Thuỳ Nam

Mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt hiện đang trên báo động III 0,39 m. Mực nước sông Đáy dao động trên báo động I 0,3 m tại trạm thủy văn Ba Thá.

Theo báo cáo từ các xã, phường, đến 5h30 ngày 23-9, toàn thành phố còn 2.465 hộ dân phải sơ tán tránh lũ, 2.611 nhà ở bị ngập, 8 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng ngập (giảm 1 điểm so với ngày 22-9); 16 công trình văn hóa, 7 nhà trạm bơm bị ảnh hưởng ngập. Các đơn vị quản lý thủy lợi cũng ghi nhận 4 trạm bơm bị sự cố, hư hỏng.

Diện tích lúa, mạ bị ảnh hưởng 4.251 ha (giảm 40 ha so với ngày 22-9); hơn 1.000 ha rau, màu, 845 ha cây ăn quả và 65 ha cây lâu năm khác bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hơn 1.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng...

Lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân tại xã Mỹ Đức. Ảnh: NNMT

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22-9, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4848/UBND-NNMT đề nghị UBND các xã, phường chủ động ứng phó, sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chính quyền các địa phương (đặc biệt là các xã khu vực sông Đáy, sông Tích, sông Bùi) đã áp dụng nhiều biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả; tăng cường công tác ứng trực, tuyên truyền, cảnh báo và các biện pháp hỗ trợ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sáng nay, thành phố tiếp tục vận hành 72 trạm bơm với 226 máy (tăng 27 máy so với ngày 22-9), tổng công suất tương ứng 524.130m3/h, phục vụ tiêu thoát nước, chống ngập úng các khu dân cư, xứ đồng, đường giao thông nông thôn…

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục duy trì ứng trực để xử lý kịp thời các sự cố; thường xuyên cập nhật, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, chỉ đạo.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, ngày 23-9, tại Hà Nội phổ biến trời nhiều mây có mưa vài nơi, ngày có lúc trời nắng; đêm ngày 23-9 và ngày 24-9 trời nhiều mây có mưa rải rác. Những ngày có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.