Chiều 19-11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp "Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026 - 2030".

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã phát động triển khai Chương trình phối hợp "Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026 - 2030".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn thông qua Chương trình vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và sự chung tay của toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường. Xây dựng một Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn cần sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của mỗi tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu hưởng ứng Lễ phát động. Ảnh: Khương Trung.

Mỗi hành động thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, từ giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải, thực hành tiết kiệm đến chống lãng phí thực phẩm, đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình hiệu quả, cùng chung sức xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hưởng ứng Lễ phát động, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Lễ ký kết Chương trình phối hợp sự kiện có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện quyết tâm chung trong giải quyết những vấn đề môi trường đang tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân Thủ đô.

Theo ông Vũ Đại Thắng, thành phố Hà Nội xác định bảo vệ môi trường phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương và được triển khai đến từng xã, phường, khu dân cư, cơ quan và doanh nghiệp. Từng địa bàn phải xác định rõ việc cần làm, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và tiêu chí đánh giá.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp "Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026 - 2030". Ảnh: Khương Trung.

UBND thành phố Hà Nội cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, chính quyền xã, phường phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên, cụ thể hóa chương trình hành động thành các kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể có thể kiểm tra, đo đếm được. Trước mắt tạo sự chuyển biến rõ rệt về vệ sinh môi trường, việc thu gom và xử lý rác thải, giữ gìn cảnh quan, đồng thời tập trung các giải pháp căn cơ để kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý ô nhiễm nguồn nước và nâng cao năng lực hạ tầng môi trường.

"Với sự phối hợp chặt chẽ của 3 cơ quan và sự tham gia chủ động của nhân dân, chương trình sẽ tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy, cảm nhận được ở từng tuyến phố, từng khu dân cư, từng xã, phường. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm phong trào hay mô hình trên giấy mà là để Thủ đô có không khí trong lành hơn, nguồn nước sạch hơn, đường phố và khu dân cư sạch đẹp hơn, người dân được sống trong môi trường an toàn, văn minh và đáng sống hơn", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp "Vận động nhân dân chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh giai đoạn 2026 - 2030".