Hà Nội: Vận động doanh nghiệp chung tay chăm lo cho người nghèo

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế, thành phố luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, để thành quả phát triển đến với mọi người, mọi gia đình. Trong quá trình đó, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp là nguồn lực rất quý, góp phần giúp nhiều hộ gia đình có nơi ở ổn định, có điều kiện học tập, khám chữa bệnh, có việc làm và sinh kế để từng bước vươn lên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chủ trì hội nghị và đại diện các tổ chức doanh nghiệp tham gia. Ảnh: Lê Dung

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn những hộ cận nghèo, gia đình gặp khó khăn do bệnh tật, thiếu việc làm hoặc biến cố trong cuộc sống. Có hoàn cảnh cần được hỗ trợ trước mắt, nhưng cũng có gia đình cần một phương tiện sản xuất, một cơ hội việc làm để tự ổn định cuộc sống lâu dài.

“Tôi trân trọng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, với tình cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng, tiếp tục quan tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố và các hoạt động an sinh xã hội, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình", đồng chí Bùi Huyền Mai kêu gọi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Bên cạnh ủng hộ kinh phí, đồng chí bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp tham gia bằng những hình thức thiết thực, như: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; trao phương tiện sản xuất, hỗ trợ sinh kế; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đào tạo nghề, tuyển dụng và tạo việc làm cho người lao động. Mỗi sự đóng góp, dù bằng nguồn lực nào, đều đáng trân trọng khi giúp người dân vượt qua khó khăn và có thêm cơ hội vươn lên...

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường để kết nối nguồn hỗ trợ với các hoàn cảnh cần giúp đỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp theo dõi kết quả và hiệu quả đóng góp của mình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, nhiều năm qua, UBND thành phố cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai Chương trình phát động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt thành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm.

Đồng chí cho biết, công tác giảm nghèo bền vững tại một đô thị lớn, có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hà Nội vẫn đặt ra nhiều yêu cầu. Hiện tại, thành phố đang tập trung hoàn thành các mục tiêu an sinh xã hội cốt lõi, quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận đầy đủ bảo hiểm y tế và các dịch vụ giáo dục, sinh kế chất lượng cao.

Đây không chỉ là những con số chỉ tiêu hành chính, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là cam kết chính trị cao nhất của chính quyền thành phố đối với nhân dân Thủ đô.

Đại diện các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để nguồn lực ủng hộ được quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, để những đóng góp của doanh nghiệp trực tiếp chuyển hóa thành nụ cười, thành tương lai của những hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các sở, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trao đổi, thông tin về công tác chăm lo người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực cho các hoạt động vì cộng đồng.