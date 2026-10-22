Hà Nội vận động dân vạn chài từ bỏ cách đánh cá kiểu 'tận diệt' trên sông

Trước tình trạng sử dụng kích điện, xung điện để khai thác thủy sản trên sông Hồng, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thay đổi phương thức đánh bắt, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sinh kế lâu dài.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Hồng

Sông Hồng là nơi mưu sinh của nhiều hộ dân làm nghề đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, việc sử dụng kích điện, xung điện để bắt cá, tôm có thể gây tổn hại đến hệ sinh thái, làm chết các loài thủy sinh ở nhiều giai đoạn phát triển, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi nguồn lợi tự nhiên.

Không chỉ tác động đến môi trường, việc sử dụng thiết bị điện để đánh bắt trên sông còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với chính người sử dụng. Nếu nguồn lợi thủy sản suy giảm, những hộ dân sống chủ yếu bằng nghề sông nước cũng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng, kết hợp phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản trái phép. (Ảnh Thành Long)

Ngày 22/10, tại làng chài thôn Tiên Tân, xã Ô Diên, Hà Nội, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Ô Diên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng các phương tiện, công cụ có tính hủy diệt để khai thác thủy sản.

Tại làng chài, lực lượng chức năng phát tờ rơi, phổ biến quy định pháp luật về khai thác thủy sản; đồng thời trao tặng áo phao cứu sinh và giải thích những nguy cơ khi sử dụng kích điện, xung điện, chất nổ để đánh bắt.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác động của các phương thức khai thác tận diệt đối với môi trường sinh thái, sự phát triển của các loài thủy sản và an toàn trên sông nước. Người dân cũng được phổ biến về các hình thức xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, khuyến cáo người dân không sử dụng kích điện, xung điện, vật liệu nổ và các phương thức bị pháp luật nghiêm cấm để khai thác thủy sản.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, việc sử dụng xung điện có thể giúp người đánh bắt thu được một lượng cá, tôm trong thời gian ngắn, nhưng gây ảnh hưởng lâu dài đến môi trường và khả năng tái tạo nguồn lợi thủy sản. Vì vậy, người dân cần thay đổi phương thức khai thác theo hướng an toàn, phù hợp với quy định pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Thắng, cán bộ Công an xã Ô Diên, cho biết: "Chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sinh sống ven sông Hồng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản. Qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng kích điện để đánh bắt cá, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và duy trì nguồn lợi thủy sản lâu dài".

Lực lượng chức năng vận động người dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trên các tuyến sông. (Ảnh Thành Long)

Người dân vạn chài thay đổi cách đánh bắt trên sông Hồng

Tại buổi tuyên truyền, nhiều hộ dân vạn chài bày tỏ sự đồng tình với việc loại bỏ các phương thức đánh bắt có tính hủy diệt. Một số người dân đã tự nguyện ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng công cụ kích điện và chất nổ để khai thác thủy sản.

Ông Trần Việt Hậu (sinh năm 1972, là dân làng chài thôn Tiên Tân, xã Ô Diên) cho biết các hộ dân tại khu vực chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt tôm, cá để trang trải cuộc sống.

Theo ông Hậu, qua hoạt động tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn những tác động của kích điện đối với nguồn lợi thủy sản và đồng tình với việc chuyển sang các phương thức đánh bắt phù hợp.

Cùng quan điểm, ông Trần Văn Túc (sinh năm 1988) cho biết trước đây, gia đình ông và nhiều hộ khác chủ yếu quan tâm đến sản lượng đánh bắt để có thêm thu nhập. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, ông Túc nhận thức rõ hơn những hệ lụy lâu dài của việc sử dụng kích điện.

“Việc sử dụng kích điện không chỉ ảnh hưởng đến những con cá lớn mà còn làm chết cá nhỏ, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Nếu cứ đánh bắt theo cách tận diệt như vậy thì về lâu dài, cá tôm ngày càng ít đi, cuộc sống của chính những người làm nghề như chúng tôi cũng sẽ khó khăn hơn”, ông Túc chia sẻ.

Ông Hậu, ông Túc cùng nhiều bà con làng chài thôn Tiên Tân cho biết đồng tình với việc không sử dụng kích điện, chuyển sang cách đánh bắt phù hợp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, duy trì sinh kế cho gia đình và các thế hệ sau.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, thay đổi phương thức đánh bắt, nói không với cách khai thác tận diệt là giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sinh kế lâu dài của người dân. (Ảnh Thành Long)

Video khuyến cáo người dân không dùng kích điện đánh cá, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật:

Người dân tuyệt đối không sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản, chấp hành nghiêm quy định pháp luật nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tránh bị xử lý vi phạm. (Video Thành Long)