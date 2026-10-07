Hà Nội: Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng buôn bán hàng là thuốc và thiết bị y tế, doanh thu trên 500 tỉ

Ngày 7/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình và xác minh địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện một đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ, chuyên chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ không rõ nguồn gốc.

Đường dây này được xác định do Trần Minh Đức (sinh năm 1989, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) cầm đầu và hoạt động trong thời gian dài, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hơn 122 nghìn sản phẩm là thiết bị y tế và các sản phẩm hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ bị thu giữ. Ảnh: CAHN

"Phù phép" thuốc và thiết bị thẩm mỹ quy mô lớn

Ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng thời 12 địa điểm tại Hà Nội và 1 địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 122.972 sản phẩm gồm các loại thiết bị y tế, thuốc làm đẹp như filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ.

Kết quả điều tra xác định, Trần Minh Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Đức đặt mua số lượng lớn các loại filler, botox và sản phẩm liên quan từ nhiều nguồn khác nhau để bán kiếm lời.

Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: CAHN

Đáng chú ý, để qua mặt cơ quan chức năng và tối đa hóa lợi nhuận, đối tượng mua cả hàng thành phẩm lẫn bán thành phẩm chưa có tem nhãn hay vỏ bao bì. Đối với hàng bán thành phẩm, Đức mua các lọ chứa nguyên liệu dung tích lớn cùng vỏ chai chưa có hoạt chất, nhãn mác, sau đó chỉ đạo Đỗ Đức Minh trực tiếp thực hiện việc san chiết, đóng gói và dán nhãn giả mạo trước khi tung ra thị trường.

Toàn bộ hàng hóa sau khi hoàn thiện được vận chuyển về nhiều kho hàng, cơ sở cất giấu trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM để bảo quản và phân phối đi các tỉnh thành.

Doanh thu hơn 500 tỷ đồng

Cơ quan chức năng làm rõ, nhóm đối tượng hoàn toàn không có Chứng chỉ hành nghề dược, không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định. Các kho hàng lưu trữ cũng không đạt chuẩn y tế, không đủ điều kiện bảo quản và không có sự ủy quyền phân phối từ các công ty nhập khẩu chính hãng.

Nhóm đối tượng đã kinh doanh và buôn bán hàng triệu sản phẩm, doanh thu ước tính trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoản tiền khổng lồ. Ảnh: CAHN

Từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh và buôn bán hàng triệu sản phẩm, tạo ra doanh thu ước tính trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoản tiền khổng lồ.

Ngày 04/9/2026, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội đã ban hành kết luận định giá tài sản, xác định tổng giá trị số tang vật bị thu giữ lên tới 74.075.950.000 đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hành vi của các đối tượng cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiến hành khởi tố tổng cộng 21 bị can trong các ngày 07/9 và 25/9/2026.

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CAHN

Nhóm chủ mưu, cầm đầu và tích cực thực hiện gồm: Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Văn Bửu, Trần Hữu Thắng, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nam, Phương Văn Minh, Nguyễn Hữu Long, Đỗ Đức Cường, Lưu Đại Tôn, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Anh Tài bị khởi tố theo điểm đ khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Nhóm đồng phạm khác gồm: Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung, Lê Thiên Hoàng bị khởi tố theo điểm i khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi cụ thể của từng đối tượng cùng các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.