Hà Nội và vùng Île-de-France hợp tác phát triển đô thị bền vững
Sáng 18/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng Vùng Île-de-France, Cộng hòa Pháp, do Phó Chủ tịch Vùng Île-de-France dẫn đầu, nhằm trao đổi các định hướng tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giao thông, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, xử lý chất thải và bảo tồn di sản.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-va-vung-îledefrance-hop-tac-phat-trien-do-thi-ben-vung-418288.htm