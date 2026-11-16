Hà Nội và Valparaíso (Chile) thúc đẩy hợp tác bảo tồn di sản

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu và Thị trưởng thành phố Valparaíso, bà Camila Nieto cùng các đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Anh

Trưa 16-11, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tiếp xã giao Thị trưởng thành phố Valparaíso (Chile) Camila Nieto.

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp Việt Nam và Chile kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026), góp phần mở rộng cơ hội hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Tại buổi tiếp, Thị trưởng Camila Nieto đề xuất thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị quản lý di sản, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Hà Nội về phát triển thành phố sáng tạo.

“Khi về nước, tôi sẽ gửi thư chính thức để hai thành phố tiến tới ký thỏa thuận chung”, bà Camila Nieto cho biết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trao đổi về việc chuẩn bị biên bản ghi nhớ hợp tác bảo tồn di sản giữa Hà Nội và Valparaíso. Ảnh: PV

Hoan nghênh đề xuất của phía Valparaíso, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận thư chính thức và phối hợp chuẩn bị biên bản ghi nhớ. Các cơ quan chuyên môn của hai thành phố sẽ trao đổi, thống nhất nội dung dự thảo trước khi trình lãnh đạo hai bên xem xét.

“Từ năm 2027, chúng ta có thể bắt đầu triển khai. Như vậy, ngay trong tháng 11 và tháng 12 năm nay, hai bên phải cùng làm việc và chuẩn bị dự thảo”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nói. Phía Hà Nội cũng đề xuất tổ chức các chuyến thăm để các đơn vị trực tiếp quản lý di sản tìm hiểu cách làm của nhau.

Sau chuyến tham quan Hoàng thành Thăng Long, Thị trưởng Camila Nieto bày tỏ quan tâm tìm hiểu cách Hà Nội tổ chức quản lý các di sản được UNESCO ghi danh. Bà cũng chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với các trường đại học tại Valparaíso trong nghiên cứu và phát huy giá trị di sản, mong muốn các ban quản lý di sản của hai thành phố tăng cường trao đổi chuyên môn.

Bà Camila Nieto, Thị trưởng thành phố Valparaíso trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị di tích là nhiệm vụ được Hà Nội đặc biệt quan tâm. Thành phố tổ chức các đơn vị quản lý phù hợp với từng cấp di tích. Đối với những di sản có ý nghĩa đặc biệt như Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội thành lập đơn vị chuyên trách để thực hiện công tác quản lý và bảo tồn.

“Chúng tôi sẵn sàng trao đổi về Luật Di sản, Luật Thủ đô”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nói, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp nhận ý kiến của phía Valparaíso về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Dù cách tổ chức bộ máy có những khác biệt, hai thành phố đều coi trọng việc gìn giữ di sản và phát huy những giá trị đó cho các thế hệ sau.

Hà Nội và Valparaíso đều là những đô thị có di sản được UNESCO ghi danh. Tại Valparaíso, khu phố lịch sử của thành phố cảng, với các khu dân cư trên sườn đồi và hệ thống thang máy leo dốc lâu đời, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2003.

Trong lĩnh vực sáng tạo, Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO về thiết kế từ năm 2019. Đây là một trong những nội dung mà hai địa phương có thể thúc đẩy trao đổi ở cấp chuyên môn.

Ngày 25-3-1971, Chile trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2007.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cũng chia sẻ những ấn tượng sâu sắc từ chuyến công tác tại Chile vào tháng 8-2024. Trong chuyến đi, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Cerro Navia, thủ đô Santiago. Nhắc lại sự kiện này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của nhân dân Chile dành cho Việt Nam.