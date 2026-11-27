Pha bóng giằng co giữa các vận động viên trong trận chung kết nội dung tuyển 3 nữ giữa Công an nhân dân và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Ở trận chung kết đội tuyển 3 nam, Cần Thơ vượt qua Thanh Hóa với tỉ số 2-0 để giành Huy chương Vàng. Tại nội dung đội tuyển 3 nữ, Công an nhân dân giành Huy chương Vàng sau khi thắng Thành phố Hồ Chí Minh với tỉ số 2-0. Ở môn thi đấu này, Hà Nội giành vị trí nhất toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng; toàn đoàn là Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cùng ở vị trí thứ 2 với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; Nghệ An xếp hạng ba toàn đoàn với 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng. Môn cầu mây bãi biển có 182 vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành, ngành.

Đại diện Ban tổ chức trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng nội dung thi đấu tuyển 3 nữ cho các đội Công an nhân dân, TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế và TP. Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN

Cùng ngày, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao xã Cần Giờ, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức bế mạc môn Kéo co sau 8 ngày thi đấu với sự tranh tài của 66 vận động viên đến từ 13 tỉnh, thành phố. Bộ môn này có 12 nội dung gồm 9 hạng cân trong nhà và 3 hạng cân ngoài trời dành cho đội nam, đội nữ và đội nam nữ phối hợp. Kết thúc môn Kéo co, Thành phố Hồ Chí Minh xếp vị trí nhất toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng; Bắc Ninh xếp vị trí nhì toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng; Đắk Lắk xếp vị trí thứ ba toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, tính đến 17 giờ ngày 27/11, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn Đại hội với 91 Huy chương Vàng, 67 Huy chương Bạc và 96 Huy chương Đồng; xếp thứ hai là đoàn Hà Nội với 72 Huy chương Vàng, 56 Huy chương Bạc và 67 Huy chương Đồng; đoàn Quân đội đứng thứ ba với 37 Huy chương Vàng, 39 Huy chương Bạc và 54 Huy chương Đồng.