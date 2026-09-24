Hà Nội và TP HCM trao đổi kinh nghiệm công tác thông tin đối ngoại

Ngày 25/9, thời tiết trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc Bộ và Hà Nội trời có mây, xen kẽ các đợt mưa rào với nhiệt độ cao nhất 31–34 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ xuất hiện mưa to, đặc biệt với khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị.