Hà Nội và TP HCM trao đổi kinh nghiệm công tác thông tin đối ngoại
Chiều 24/9, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại TP HCM tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác thông tin đối ngoại.
Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản và Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, đồng chủ trì Hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-va-tp-hcm-trao-doi-kinh-nghiem-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-419204.htm