Theo bảng xếp hạng, Hà Nội đứng thứ 47, trong khi TP.HCM xếp thứ 48 trong tổng số 50 thành phố được vinh danh. Đây là lần đầu tiên hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam cùng lọt vào danh sách, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng hải toàn cầu.

Thành phố Hà Nội và TP.HCM lần đầu cùng lọt top 50 thành phố hàng hải dẫn đầu thế giới. (Ảnh minh họa).

Được lựa chọn từ hơn 15.000 đô thị trên thế giới, bảng xếp hạng đánh giá năng lực hàng hải của các thành phố dựa trên 5 trụ cột: Vận tải biển; tài chính và luật; công nghệ hàng hải; cảng và logistics; sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh.

Mỗi trụ cột được đo lường bằng nhiều chỉ số, từ chuyển đổi xanh, số hóa đến môi trường kinh doanh và năng lực đổi mới sáng tạo.

Theo giới chuyên môn, sức mạnh của một thành phố hàng hải không chỉ nằm ở quy mô cảng biển hay sản lượng hàng hóa mà còn được quyết định bởi hệ sinh thái toàn diện, nơi hạ tầng, chính sách, dịch vụ thương mại, tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực được kết nối đồng bộ.

Trong bức tranh đó, Hà Nội và TP.HCM có những lợi thế riêng. Hà Nội đạt điểm cao ở các chỉ số liên quan đến sự hiện diện của trụ sở các tổng công ty hàng hải, doanh nghiệp vận tải biển niêm yết, cũng như hoạt động quản lý và sở hữu đội tàu. Trong khi đó, TP.HCM nổi bật về năng lực khai thác cảng, lọt Top 10 thành phố toàn cầu về sản lượng container thông qua cảng, tính theo TEU.

Bảng xếp hạng 50 thành phố hàng hải dẫn đầu toàn cầu năm 2026.

Ở nhóm dẫn đầu, Singapore tiếp tục giữ vị trí số 1 nhờ hệ sinh thái hàng hải phát triển toàn diện, từ quản lý đội tàu, cảng biển thông minh, mạng lưới cung ứng nhiên liệu đến các dịch vụ hỗ trợ chuyên ngành. Thành phố này cũng là điểm đến ưu tiên của nhiều doanh nghiệp hàng hải và cơ sở nghiên cứu, phát triển.

Xếp sau Singapore lần lượt là Thượng Hải, London, Rotterdam và Tokyo. Đáng chú ý, các thành phố châu Á chiếm 3 trong 5 vị trí dẫn đầu, cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực này trong ngành hàng hải toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để những trung tâm kinh tế biển đang phát triển như Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng hải quốc tế.

Cùng với dấu ấn của Hà Nội và TP.HCM, hệ thống cảng biển Việt Nam cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Cụ thể, cụm cảng Cái Mép và cảng biển Hải Phòng lần lượt đứng thứ 11 và 13 trong bảng xếp hạng Chỉ số hiệu suất cảng container (CPPI) toàn cầu năm 2025. Ba đại diện của Việt Nam gồm TP.HCM, Hải Phòng và Cái Mép cũng góp mặt trong Top 100 cảng container có sản lượng hàng hóa thông qua lớn nhất thế giới năm 2026.

Việc các đô thị và cảng biển lớn liên tiếp được ghi nhận trên những bảng xếp hạng quốc tế cho thấy vị thế hàng hải Việt Nam đang từng bước được củng cố. Đây không chỉ là sự khẳng định về năng lực của hệ thống cảng biển và doanh nghiệp trong nước mà còn mở thêm cơ hội để ngành hàng hải Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, kết nối sâu rộng hơn với mạng lưới vận tải và chuỗi cung ứng toàn cầu.

DNV là tổ chức đăng kiểm và đánh giá hàng hải uy tín hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 1864 tại Na Uy, hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Menon Economics là tổ chức chuyên nghiên cứu chuyên sâu và đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải toàn cầu, có trụ sở tại Oslo (Na Uy). Bảng xếp hạng The Leading maritime cities of the world được thực hiện theo chu kỳ 2-3 năm một lần, đo lường năng lực tổng thể của một hệ sinh thái hàng hải. Bảng xếp hạng năm 2026 có các chỉ số mới như quá trình chuyển đổi năng lượng, công nghệ, nhân lực...