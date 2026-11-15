Hà Nội và TP.HCM dẫn đầu môn kickboxing Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đoàn Hà Nội giành tổng cộng 11 huy chương, gồm 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, qua đó đứng đầu toàn đoàn. Đây là kết quả cho thấy sự ổn định và chiều sâu lực lượng của kickboxing Thủ đô, đồng thời giúp Hà Nội bảo vệ thành công vị trí số 1 so với kỳ Đại hội năm 2022, khi giành 4 HCV và 1 HCĐ.

Các trận đấu tại giải diễn ra với chất lượng chuyên môn cao

Đáng chú ý, thành tích 6 HCV lần này không chỉ thể hiện ưu thế về số lượng mà còn phản ánh hiệu quả trong công tác chuẩn bị, đào tạo và tổ chức lực lượng của Hà Nội. Việc duy trì vị trí dẫn đầu qua hai kỳ Đại hội liên tiếp cho thấy kickboxing đang là một trong những thế mạnh đáng kể của thể thao Thủ đô.

Trong khi đó, TP.HCM xếp thứ hai với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ. Các võ sĩ thành phố có những màn trình diễn đáng chú ý ở các trận chung kết. Nguyễn Đình Minh Khuê đánh bại Đặng Văn Phong (Hà Nội) ở hạng cân 48-51kg nam.

Nguyễn Quốc Anh vượt qua Dương Danh Hoạt (Bắc Ninh) để giành HCV hạng 54-57kg nam, còn Bùi Thị Yến Nhi chiến thắng Tạ Thị Kim Yến (Thái Nguyên) ở hạng 46-48kg nữ.

Đội tuyển kickboxing TP.HCM xếp hạng nhì toàn đoàn

Xếp thứ ba là Bắc Ninh với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, hơn Thái Nguyên nhờ chỉ số phụ. Gia Lai và Cần Thơ lần lượt đứng thứ năm và thứ sáu, cùng có 2 HCV.

Kickboxing tại Đại hội năm nay thu hút 28 đoàn tham dự, tranh tài ở 23 bộ huy chương thuộc hai thể thức lowkick và fullcontact, gồm 12 hạng cân lowkick và 11 hạng cân fullcontact dành cho nam, nữ.

Kết quả chung cuộc cho thấy sự cạnh tranh giữa các địa phương, đồng thời phản ánh tương quan lực lượng của kickboxing cả nước.

Với Hà Nội và TP.HCM cùng chiếm hai vị trí dẫn đầu, cuộc tranh tài tại Đại hội tiếp tục cho thấy vai trò của những trung tâm thể thao lớn trong việc duy trì và phát triển lực lượng võ sĩ thành tích cao.