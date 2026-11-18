Chương trình giới thiệu văn hóa và du lịch tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Phát biểu tại chương trình, bà Vương Tiểu Quyên, Phó Trưởng phòng Hợp tác và Giao lưu đối ngoại, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông cho biết: Sơn Đông có cội nguồn văn hóa lâu đời. Địa phương này sở hữu 5 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới gồm núi Thái Sơn, quần thể di tích Tam Khổng ở Khúc Phụ, Vạn Lý Trường Thành (đoạn Trường Thành nước Tề), Đại Vận Hà (đoạn qua Sơn Đông) và Khu bảo tồn chim di cư ven biển Hoàng Hải-Vịnh Bột Hải. Cảnh quan núi, biển, sông, hồ, suối cùng các di tích lịch sử, văn hóa tạo nên những giá trị đặc sắc cho du lịch. Bên cạnh các di sản vật thể, Sơn Đông sở hữu nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiêu biểu như nghệ thuật cắt giấy Yên Đài, nghệ thuật múa rối bóng Tế Nam...

Giới thiệu tài nguyên văn hóa và du lịch tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Ngành văn hóa du lịch của Sơn Đông cũng phát triển đồng bộ với hơn 4.000 doanh nghiệp lữ hành và hơn 30.000 cơ sở lưu trú đáp ứng nhu cầu du lịch đa dạng. Những năm gần đây, tỉnh đẩy mạnh nâng cao chất lượng du lịch quốc tế như việc ban hành chính sách thưởng, hỗ trợ mang tên “Thu hút khách đến Sơn Đông”, khuyến khích doanh nghiệp lữ hành khai thác thị trường khách quốc tế.

Phó Trưởng phòng Hợp tác và Giao lưu đối ngoại, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông Vương Tiểu Quyên phát biểu. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Đặc biệt, năm 2026-2027 là Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc, mang đến cơ hội tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các địa phương song phương. Các đường bay thẳng giữa Hà Nội với thành phố Tế Nam và thành phố Thanh Đảo tạo thuận tiện kết nối, thu hút nguồn khách du lịch 2 chiều. Trong 3 quý đầu năm 2026, tỉnh đón 24.000 lượt khách Việt Nam, tăng 280% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với những thuận lợi về kết nối hàng không, chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ của Trung Quốc áp dụng đối với công dân Việt Nam từ ngày 20/8/2026 tạo thêm điều kiện cho hoạt động trao đổi khách du lịch. Du khách Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, có vé nối chuyến đáp ứng các điều kiện quy định được nhập cảnh miễn thị thực qua các cửa khẩu sân bay quốc tế Dao Tường Tế Nam và sân bay quốc tế Giao Đông Thanh Đảo...

Trải nghiệm sáng tạo làm tranh nghệ thuật từ ngũ cốc. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Tỉnh Sơn Đông nằm ở ven biển phía đông Trung Quốc, là một trong những tỉnh có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất Trung Quốc với hơn 100 triệu dân, GDP đứng thứ 3 cả nước. Sơn Đông là vùng đất có bề dày lịch sử, là quê hương của Khổng Tử, cái nôi của văn hóa Nho giáo.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội nhận định: Chương trình giới thiệu văn hóa và du lịch tỉnh Sơn Đông là hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy kết nối du lịch và mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Hà Nội nói riêng, các địa phương Việt Nam nói chung với tỉnh Sơn Đông.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Trong bối cảnh du lịch trở thành cầu nối quan trọng giữa các quốc gia và địa phương, Hà Nội xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế và mở rộng thị trường khách du lịch.

Hà Nội luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Trung Quốc là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Hà Nội. Với lợi thế về vị trí địa lý, giao thông kết nối, sự tương đồng văn hóa và nhu cầu giao lưu, trải nghiệm ngày càng đa dạng, tiềm năng hợp tác du lịch giữa Hà Nội và tỉnh Sơn Đông rất lớn. Trên cơ sở đó, Hà Nội đề xuất 4 nhóm định hướng hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian tới.

Trải nghiệm làm sản phẩm thủ công. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Thứ nhất, Hà Nội-Sơn Đông tăng cường trao đổi, kết nối và quảng bá điểm đến du lịch qua các chương trình xúc tiến, hội chợ, triển lãm và giao lưu quốc tế. Hai địa phương cần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển; tổ chức khảo sát thị trường, xây dựng chương trình du lịch và trao đổi khách.

Thứ hai, nghiên cứu phát triển các chương trình du lịch liên kết, kết nối những điểm đến di sản, văn hóa tiêu biểu của Hà Nội với các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Sơn Đông. Các hành trình kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và đời sống bản địa.

Thứ ba, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Hà Nội mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Sơn Đông về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; ứng dụng công nghệ số trong quảng bá di sản; phát triển không gian văn hóa, bảo tàng và điểm đến di sản trở thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Hai bên tổ chức triển lãm, giới thiệu di sản, giao lưu nghệ thuật truyền thống, trình diễn văn hóa phi vật thể và các hoạt động giáo dục di sản dành cho công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thứ tư, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Hai địa phương tổ chức các đoàn khảo sát, gặp gỡ doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm về quản trị điểm đến, phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức chuyên môn có thể mở rộng trao đổi, bồi dưỡng hướng dẫn viên, nhân viên du lịch, nâng cao năng lực phục vụ khách quốc tế. Hai địa phương cũng cần phối hợp với các doanh nghiệp hàng không, lữ hành nghiên cứu mở rộng kết nối đường bay, xây dựng tour trọn gói, tour chuyên đề và các sản phẩm du lịch phù hợp nhu cầu của khách hai chiều.

Khu vực trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra triển lãm ảnh "Theo dòng Hoàng Hà-Gặp gỡ biển khơi" và không gian trải nghiệm sản phẩm văn hóa sáng tạo, giới thiệu những tác phẩm thủ công truyền thống đặc sắc của tỉnh Sơn Đông như diều Duy Phường, tranh tết khắc gỗ, tranh nghệ thuật làm từ các loại hạt...