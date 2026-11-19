Giới thiệu về tiềm năng du lịch Sơn Đông, bà Vương Tiểu Quyên - Phó Phòng Hợp tác và Giao lưu Đối ngoại, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông cho biết, đây là vùng đất có bề dày lịch sử, được biết đến là quê hương Khổng Tử và cái nôi của văn hóa Nho giáo. Hằng năm, Lễ hội Văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc được tổ chức vào mùa thu, thu hút đông đảo du khách.

Sơn Đông hiện có 886 bảo tàng cùng nhiều di sản văn hóa giá trị. Địa phương này còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng với núi Thái Sơn, núi Lao Sơn và đường bờ biển trải dài.

Bên cạnh đó, ẩm thực Sơn Đông là một trong những trường phái ẩm thực tiêu biểu của Trung Quốc, nổi bật với hương vị thanh tươi, đậm đà và hài hòa; cùng nhiều sản vật đặc trưng như nho Đại Trạch Sơn, đào Phì Thành, anh đào, táo Yên Đài và lê Lai Dương.

Không gian văn hoá Sơn Đông thu hút các bạn trẻ. Ảnh: BTC

Quang cảnh chương trình giới thiệu văn hóa và du lịch tỉnh Sơn Đông. Ảnh: BTC

Tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, những năm qua, Hà Nội luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác với các địa phương Trung Quốc trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Trung Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, với lợi thế về vị trí địa lý, kết nối giao thông, sự tương đồng về văn hóa và nhu cầu giao lưu, trải nghiệm ngày càng đa dạng, Hà Nội và Sơn Đông có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác du lịch.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề xuất hai bên tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch thông qua các chương trình xúc tiến, hội chợ, triển lãm; đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển và các đối tác du lịch.

Tỉnh Sơn Đông có nhiều cảnh đẹp hữu tình. Ảnh: BTC

Hai địa phương cũng cần nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch kết nối những điểm đến di sản, văn hóa tiêu biểu của Hà Nội với các danh thắng nổi tiếng của Sơn Đông; tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, kết nối doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về quản trị điểm đến, phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thông qua chương trình, Hà Nội và Sơn Đông kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác, tăng cường trao đổi khách, khai thác thế mạnh du lịch của mỗi địa phương, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.