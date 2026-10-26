Hà Nội và tiếng lòng của người con xa xứ

Qua sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật, chương trình đưa những ký ức thân thương về Hà Nội đến gần hơn với công chúng, đồng thời gợi nhắc tình cảm hướng về cội nguồn của những người Việt sống xa quê.

Ông Benjamin Muller, Phó Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam tham dự và chia sẻ cùng nhà thơ Nguyễn Lê Hoa. (Ảnh NVCC)

Tối 24/10, tại Hà Nội, những người yêu thi ca và nghệ thuật đã có dịp thưởng thức chương trình “Thi và ca – Hà Nội, yêu và nhớ”, lấy cảm hứng từ tuyển tập thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Lê Hoa. Không gian nghệ thuật được mở ra bằng những thước phim giới thiệu tác giả, tiếp nối là hình ảnh Hà Nội qua tà áo dài, âm nhạc và những giai điệu quen thuộc về Thủ đô.

Từ trang thơ bước ra sân khấu

Chương trình có sự tham gia của hoa hậu, nhà thiết kế Ngọc Hân với các bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa và con người Hà Nội. Trên nền ca khúc chủ đề “Hà Nội, yêu và nhớ”, được phổ nhạc từ thơ Nguyễn Lê Hoa, những thiết kế duyên dáng góp phần tái hiện nét thanh lịch của người phụ nữ Hà Nội, đồng thời chuyển tải cảm xúc từ thơ ca bằng ngôn ngữ thời trang.

Chương trình kết hợp thơ với âm nhạc, thời trang, hội họa và múa đương đại, mang đến cách thể hiện mới cho những vần thơ về Hà Nội. Màn trình diễn có sự góp mặt của NSND Lan Hương, các diễn viên Ngọc Bích, Quách Thu Phương, Tú Oanh, Minh Hòa và họa sĩ Vương Linh.

Âm nhạc góp thêm sắc thái cảm xúc với các ca khúc Em ơi, Hà Nội phố, Mong ước kỷ niệm xưa... qua phần trình bày của nhóm Oplus; ca sĩ Ngọc Khuê thể hiện Bà tôi và Chuồn chuồn ớt.

Hình ảnh Hà Nội hiện lên qua cảnh sắc của chương trình. (Ảnh: NVCC)

Tổng đạo diễn Hoàng Lê Na đã cùng ê-kíp đã dành nửa năm xây dựng ý tưởng, kịch bản và dàn dựng chương trình. Việc kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật nhằm chuyển tải tinh thần tuyển tập Hà Nội, yêu và nhớ, giúp cảm xúc trong thơ được thể hiện sinh động trên sân khấu và đến gần hơn với công chúng.

Việc lựa chọn thời trang, âm nhạc và các hình thức trình diễn khác nhau cũng nhằm mở rộng cách tiếp cận thơ ca, giúp những cảm xúc trong tác phẩm được thể hiện sinh động hơn trên sân khấu. Qua đó, hình ảnh Hà Nội hiện lên không chỉ bằng cảnh sắc mà còn qua những rung động về con người, văn hóa và những điều thân thuộc gắn với quê hương.

“Hà Nội, yêu và nhớ”

Sinh sống tại Thụy Sỹ từ năm 18 tuổi, nhà thơ Nguyễn Lê Hoa vẫn dành nhiều tình cảm cho Hà Nội và quê hương Việt Nam. Những ký ức về nơi chốn thân thuộc, nét đẹp văn hóa và con người trở thành nguồn cảm hứng trong sáng tác của chị, được gửi gắm qua tuyển tập thơ Hà Nội, yêu và nhớ.

Tổng đạo diễn Hoàng Lê Na chia sẻ về chương trình. (Ảnh: NVCC)

Tuyển tập gồm hơn 200 bài thơ về quê hương, gia đình và tình yêu, được xuất bản bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp, do chính tác giả chuyển ngữ với mong muốn đưa thơ về Hà Nội và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Với tác giả, Hà Nội không đơn thuần là một địa danh mà còn là miền ký ức lưu giữ những rung động về quê nhà. Dù sống xa Việt Nam, chị vẫn mong muốn thông qua thơ ca và các hoạt động nghệ thuật chia sẻ tình yêu ấy với độc giả, đặc biệt là cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Lý giải việc lựa chọn tháng 10 để ra mắt tuyển tập thơ, Nguyễn Lê Hoa cho biết đây là thời điểm có nhiều dấu mốc ý nghĩa đối với Hà Nội và đất nước, như Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời là dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sỹ.

Chương trình góp phần lan tỏa tình yêu dành cho Hà Nội và quê hương. (Ảnh: NVCC)

“Tôi mong việc ra mắt tập thơ trong tháng 10 sẽ tạo nên sự kết nối giữa thơ ca với những dấu mốc ý nghĩa ấy, đồng thời gửi gắm tình yêu Hà Nội đến độc giả, đặc biệt là những người Việt Nam sống xa quê. Tôi cũng hy vọng thơ ca và âm nhạc sẽ trở thành nhịp cầu văn hóa, góp phần kết nối giữa Việt Nam và Thụy Sỹ”, nhà thơ chia sẻ.

Với sự kết hợp giữa thơ ca và nhiều loại hình nghệ thuật, chương trình gợi nhắc dù ở bất cứ đâu, tình yêu dành cho Hà Nội và quê hương vẫn có thể được gìn giữ, bồi đắp và chia sẻ qua những sáng tạo nghệ thuật.